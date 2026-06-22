오늘의 인사-국무조정실 외

■국무조정실·국무총리비서실 ◇국장급 △사회복지정책관 김희순 △민관합동 규제합리화추진단 부단장 김민성 △부동산감독추진단 〃 남동우 △새만금사업추진지원단 〃 송헌규 △소통총괄비서관 유승표
■기후에너지환경부 ◇과장급 전보 △녹색전환정책관실 기후에너지환경교육팀장 김태훈 △물관리위원회지원단 심의지원소통팀장 기대정 △국립생물자원관 운영관리과장 정지민
■국가유산청 △교육활용과장 박정섭 △역사유적정책과장 장구연 △동식물유산과장 박근용 △궁능유적본부 경복궁관리소장 김태영 △국립무형유산원장 길태현 △현충사관리소장 송인헌
■한국연구재단 ◇본부장급 승진 △연구정책성과전략본부장 황구연 ◇본부장급 전보 △경영지원본부장 문선영
■한국일보 ◇뉴스룸국 △온라인총괄부문장 김주성 △신문에디터 고경석 △인천취재본부장 한창만 △경기취재본부장 이범구 △산업1부 차장 이윤주 △문화부 〃 남보라 △국제부 차장대우 김민호 △사회정책부 〃 조아름 △이슈365부 〃 권영은 ◇뉴스콘텐츠본부 △뉴콘텐츠팀장 최희정 ◇미디어전략실 △전략기획팀장 이성원 ◇미디어사업실 △컬처스포츠팀장 김동준 △신사업팀 차장 박재홍 ◇독자마케팅국 △마케팅1팀 차장 박병민