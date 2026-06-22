■오세운 전 하얼빈공정대 교수 별세, 진석 딜사이트경제TV 앵커·영주 화수중학교 빙상부 감독 부친상=22일 동국대일산병원. 발인 24일 (031)961-9400
■황효남씨 별세, 양동훈 전 대전지방국세청장 장인상=22일 서울아산병원. 발인 24일 (02)3010-2000
■김용구 전 경희대 교수 별세, 상근 신한자산운용 부사장·상목 한국전력공사 부장 부친상=21일 아주대병원. 발인 23일. (031)219-6654
■정정순씨 별세, 박민범 대전시청 철도건설국장 모친상=21일 대전 성심장례식장. 발인 23일 (042)522-4494
■김종목씨 별세, 혜경·언희씨·성태 대원건설 대표이사 부친상, 이진호 전자신문 논설실장·조강헌씨(개인사업) 장인상=21일 상주제일장례식장. 발인 23일 (054)531-4411
■김건순씨 별세, 김승호씨(사진작가)·명란·명혜씨 모친상, 심규호 전 전자신문 편집인·정창현씨(삼성E&A 근무) 장모상, 최유경 프리즘커뮤니케이션즈 시모상=21일 삼성서울병원. 발인 23일 (02)3410-3151