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충북 음성서 생활고 겪던 모자 숨진 채 발견···경찰 수사

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충북 음성군의 한 아파트에서 50대 어머니와 20대 아들이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

22일 경찰 등에 따르면 지난 20일 오전 음성군 A아파트에서 50대 여성 B씨와 그의 20대 아들 C씨가 숨진 채 발견됐다.

경찰은 "전날부터 어머니와 동생이 연락을 받지 않는다"는 가족의 신고로 현장에 출동해 숨진 이들을 발견했다.

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충북 음성서 생활고 겪던 모자 숨진 채 발견···경찰 수사

입력 2026.06.22 15:04

  • 이삭 기자

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경찰 마크

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충북 음성군의 한 아파트에서 50대 어머니와 20대 아들이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

22일 경찰 등에 따르면 지난 20일 오전 음성군 A아파트에서 50대 여성 B씨와 그의 20대 아들 C씨가 숨진 채 발견됐다.

경찰은 “전날부터 어머니와 동생이 연락을 받지 않는다”는 가족의 신고로 현장에 출동해 숨진 이들을 발견했다.

현장에서는 “경제적으로 힘들었다”는 내용이 담긴 유서가 발견됐다. 특히 이들 모자는 최근 수천만 원 규모의 보이스피싱 사기 피해까지 입었던 것으로 알려졌다.

경찰은 외상 등 범죄 혐의점이 없는 것으로 미뤄 생활고에 시달리던 이들이 자살을 한 것으로 보고 사망 경위 등을 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “기존에 생활고를 겪고 있던 상황에서 보이스피싱 피해가 겹친 것으로 추정된다”며 “모자에게 피해를 입힌 보이스피싱 범죄에 대한 수사를 진행 중”이라고 설명했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

영문번역(English Translation)
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