서울시, 청년 중소기업 취업 지원 연령 기준 29→39세로 높인다

앞으로 서울시의 청년 중소기업 취업 지원 연령 기준이 29세에서 39세까지 높아진다. 군 복무를 마친 청년은 의무복부 기간만큼 청년 이사비 지원 신청 가능 연령이 늘어난다.

서울시는 이 같은 내용을 포함한 규제 개선 6건을 추진한다고 22일 밝혔다.

서울시는 올해 하반기 ‘청년 미취업자 중소기업 취업 지원에 관한 조례’ 연령 기준을 기존 29세에서 39세로 개정할 예정이다. 취업 준비 기간이 길어지고 첫 취업 시기가 늦어지면서 30대에도 구직 활동을 이어가는 청년이 늘어난 점을 고려한 조치다.

올해 하반기부터 ‘청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원사업’ 연령 기준도 달라진다. 의무복무 제대군인에게는 복무 기간에 따라 최대 3년 범위 내에서 연령 상한을 인정한다. 사업 지원 대상은 만 19세 이상 39세 이사 청년으로, 제대군인은 최대 42세까지 신청할 수 있다.

아울러 공유오피스나 소호사무실을 사업장으로 사용하는 소상공인도 ‘위기 소상공인 선제지원 사업’ 대상에 포함하는 방안을 추진한다. 내년부터 공유오피스에서 사업하는 소상공인도 경영난을 겪을 경우 전문가 컨설팅과 경영개선 비용 지원을, 폐업 시에는 사업정리 컨설팅과 재기 지원 프로그램을 지원받을 수 있게 된다.

서울시와 자치구가 개최하는 각종 축제·행사에서 주최 기관이 요청할 경우 푸드트럭에서 다양한 음식과 주류를 판매할 수 있도록 ‘서울푸드트럭 풀(pool)’ 기준 정비에도 나선다. 지난 1월 식품위생법 시행규칙 개정으로 휴게음식점 또는 제과점으로 제한됐던 푸드트럭 영업 범위가 일반음식점으로 넓어지면서 주류 판매가 가능해졌다. 새 기준은 2027년부터 적용한다.

올해 하반기부터 공공임대주택 신청자가 각종 서류를 직접 발급받아 제출하지 않아도 되도록 청약 절차를 개선한다. 내년부터는 안심 집수리 보조사업 접수 기간과 서류 보완 기간을 연장한다. 서류 준비 기간이 촉박해 신청을 포기하는 일이 없도록 하기 위해서다.