미·이란 협상 파국 막은 파키스탄·카타르···‘셔틀 외교’로 60일 로드맵 이끌듯

종전 양해각서(MOU) 서명 이후 본협상에 돌입한 미국과 이란이 신경전을 벌이는 가운데 파키스탄과 카타르의 중재가 협상이 파국을 맞는 걸 막고 있다는 평가가 나온다.

파키스탄·카타르 외교부는 21일(현지시간) 스위스 뷔르겐슈토크에서 열린 미·이란 첫 고위급 회담 결과를 담은 공동 선언문을 발표했다. 선언문에는 당사국들 사이의 첫 회담이 긍정적이고 건설적인 분위기 속에서 이뤄졌으며 다음 회담을 위한 고위급위원회 창설 등 내용이 포함됐다.

지난 21일 시작된 협상 중 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 SNS에 ‘이란이 레바논의 대리세력 문제를 즉시 중단시키지 않으면 다시 공격할 것‘이라고 밝혔고, 이란 측 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회의장은 미국의 위협을 일축하며 무력 대응 가능성을 시사했다. 협상 시작 약 80분 만에 각 대표단이 내부 협의를 위해 자리를 비우는 상황도 연출됐다.

파국을 맞을 것 같던 본 협상은 카타르와 파키스탄의 중재로 계속 진행된 것으로 보인다. 아바스 아라그치 이란 외교부 장관은 엑스에 “파키스탄과 카타르의 쉼 없는 중재로 레바논 전쟁 종식을 향한 중요한 진전을 이뤘다”고 밝혔다.

미국 외교 당국자는 “4개 당사국 대표단 모두 회담 진전에 만족한 것으로 보였다”며 “중재국은 양측이 문제를 해결해 나갈 수 있도록 돕고 있다. 이번 초기 회담이 향후 신뢰 구축을 위한 발판이 되리라 생각한다”고 전했다고 액시오스는 보도했다. 두 중재국이 양측 대표단 사이를 오가며 메시지를 전달하는 ‘셔틀 외교’로 협상 동력을 유지한 셈이다.

파키스탄은 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 에너지 수입 타격 등 경제적 동기뿐 아니라, 미국·이란 양측과 쌓아온 신뢰를 바탕으로 중재를 주도해왔다. 트럼프 대통령은 지난해 인도-파키스탄 분쟁을 자신이 중재했다고 주장했는데, 이 일로 샤리프 총리, 무니르 총장과의 개인적 신뢰 관계가 형성됐다는 평가가 나온다.

셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 지난 15일 국회 연설에서 “여러 차례 협상이 중단 위기에 처할 때마다 아심 무니르 육군참모총장이 협상판을 살려냈다”고 강조해왔다. 알자지라는 “(1차 휴전 당시) 무니르 총장이 미국 측 관리들에게 수차례 전화를 걸며 협상을 이어나갔고, JD 밴스 미국 부통령도 무니르 총장을 최근 수개월간 가장 많이 통화한 인물로 꼽았다”고 보도했다.

카타르는 이란의 공격으로 액화천연가스(LNG) 수출의 17%가 타격을 입는 피해를 입고도 중재 역할을 이어갔다. 마지드 알안사리 카타르 외교부 대변인은 “카타르가 이란의 공격을 받고 중재에서 물러나는 것은 공격한 측의 의도에 놀아나는 것”이라고 말했다고 크리스천사이언스모니터는 지난달 18일 전했다. 카타르는 국제적 중재국을 자임해오면서 세련된 외교술을 갈고 닦아 왔다. 카타르 헌법 7조는 “국가의 외교정책은 평화와 안보를 공고히 하는 원칙에 기반하며, 중재와 대화를 통한 국제분쟁의 평화적 해결을 장려한다”고 규정하고 있다.