대검 “이화영 증거 누락 사실 아냐…종합특검이 필요 자료 모두 제출”

검찰이 22일 이화영 전 경기도 평화부지사의 ‘연어·술 파티’ 위증죄 유죄에 대해 “무죄 핵심 증거가 누락된 채 유죄 판결이 선고됐다는 변호인 주장은 사실이 아니다”라고 밝혔다. 이 전 부지사의 변호인과 여권이 ‘검찰이 증거를 숨겨 유죄를 조작했다’는 의혹을 제기하자 반박에 나선 것이다.

대검찰청은 이날 언론 공지를 통해 “(연어·술 파티 의혹을 조사한) 서울고검 인권존중 태스크포스(TF)에서 생성한 자료 중 필요한 자료는 모두 종합특검을 통해 재판부에 제출돼 증거로 채택됐다”며 이같이 밝혔다.

이 전 부지사는 ‘쌍방울 대북송금 사건을 수사한 검찰이 피의자들에게 연어회와 술을 사주며 당시 경기지사였던 이재명 대통령에 불리한 진술을 하도록 회유했다’고 허위 증언한 혐의로 기소돼 지난 20일 1심에서 징역 4개월을 선고받았다.

이 전 부지사의 변호인 김광민 변호사는 법원의 유죄 선고 직후 페이스북에 “서울고검은 재판부가 수사 자료를 제출하라 명령했음에도 거부했다”며 “검찰을 개혁해야 하는 이유”라고 주장했다. 정청래 더불어민주당 대표도 이날 당 최고위원회의에서 “자료가 제출됐다면 무죄로 나왔겠다”며 “이화영 재판을 보면서 검찰은 정말 고쳐쓰기 어려운 집단이라고 다시 한번 생각했다”고 말했다.

그러나 대검은 “재판부는 (연어 술파티 의혹) 사건을 이송받은 종합특검을 상대로 ‘문서송부촉탁’을 실시했다”며 “서울고검 TF에서 생성한 원본자료 일체를 이송받아 보관하고 있던 종합특검은 자체적인 검토 하에 필요한 자료를 충분히 특정해 지난달 18일 재판부에 회신한 것으로 안다”고 반박했다. 문서송부촉탁이란 문서의 소지자를 상대로 문서를 법원에 송부해 달라고 요청하는 절차다.

대검은 재판부가 앞서 서울고검에 2차례 문서송부촉탁을 실시했지만 1차 때는 쌍방울 관계자 수사 중이었고, 2차 때는 종합특검에 사건을 이송한 상태여서 회신이 불가능했다고 밝혔다. 대검은 또 서울고검이 이 전 부지사의 연어·술 파티 주장이 진실일 가능성이 높다는 ‘심리생리검사’(거짓말 탐지기) 결과는 재판부에 회신했다고 했다.

대검은 “재판부는 변호인의 신청에 따라 문서송부촉탁을 했을 뿐 ‘문서제출명령’을 한 사실이 없다”고 밝혔다. 법원의 문서제출명령은 당사자가 정당한 이유 없이 거부할 경우 법원 재량으로 문서에 대한 상대방의 주장이 진실이라고 인정될 수 있다. 이 전 부지사 측의 주장대로 검찰이 문서제출명령을 거부했다면 재판부가 연어·술 파티 주장을 진실로 인정했을 수 있다는 취지다.