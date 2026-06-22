‘삼전닉스’ 오르는 이유 있었네···반도체 덕에 이달 중순 수출액 620억달러 ‘역대 최고’

이달 중순 수출이 620억달러를 넘어서며 중순(1~20일) 기준 역대 최대치를 기록했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 40%를 넘었다.

관세청이 22일 발표한 ‘6월 1~20일 수출입현황’을 보면 이달 중순까지 수출액(통관기준 잠정치)은 1년 전보다 60.4% 늘어난 619억9100만달러로 집계됐다. 직전 최대치였던 지난 3월의 543억달러를 약 77억달러 뛰어넘는 역대 최대 수출액이다.

조업일수를 고려한 하루평균 수출액도 41억3000만달러로 1년 전보다 49.7% 늘어났다.

수출을 견인한 것은 반도체였다. 반도체의 수출액은 255억달러로 1년 전보다 188.4%나 증가했다. 반도체 수출액은 중순 기준 역대 최대치다. 반도체가 전체 수출에서 차지하는 비중도 41.2%로 1년 전보다 18.3%포인트 증가했다.

반도체와 반도체 다음으로 수출 비중이 높은 승용차의 격차도 1년 전 13.4%포인트에서 이달 중순 35.2%포인트로 크게 벌어졌다.

컴퓨터주변기기 수출도 인공지능(AI) 서버용 SSD(솔리드스테이트드라이브) 수요 확대 등에 힘입어 같은 기간 293.3% 급증했고, 석유 제품(39%)과 승용차(2.3%) 수출도 1년 전보다 증가했다.

국가별로는 대만(103.6%), 중국(86.9%), 베트남(75.5%), 미국(53.9%), 유럽연합(13.6%) 등에서 수출이 크게 늘었다.

수입은 전년 동기보다 반도체(55.5%), 반도체 제조 장비(51.9%), 원유(18.8%) 등이 늘어나면서 23.2% 늘어난 445억달러로 집계됐다.

이에 따라 이달 중순 무역수지는 175억달러 흑자를 기록했다.