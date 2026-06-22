베이징동물원 판다관 연 관람객 700만 일본·호주·한국 동물원도 ‘판다 효과’ 이 대통령, 중국 측에 요청 이후 기대감 “남부권으로 관람객 유입, 지역 활성화”

중국 베이징동물원 판다관은 언제나 관람객들로 북적인다. 120년 역사를 자랑하는 이 동물원에는 400여 종 희귀 야생동물 5000마리가 있는데, 단연 인기는 ‘자이언트 판다’다. 루옌핑 베이징동물원 부원장은 지난 9일 “판다 10마리가 있는데 지난해 관람객 900만명 중 700만명 정도가 ‘판다관’을 찾았다”면서 “판다는 관람객 유치뿐 아니라 지역경제에도 큰 도움이 된다”고 말했다.

광주 우치동물원 입식이 추진되고 있는 판다가 ‘균형발전’ 계기가 될 수 있다는 기대가 나온다. 판다를 보려는 방문객이 남부권으로 유입되면 지역 관광산업이 활성화될 것이라는 분석이다.

22일 광주연구원 ‘판다 유치를 통한 우치동물원 활성화 방안’ 보고서를 보면, 우치동물원에 판다가 유치되면 연간 방문객이 최소 70만명에서 최대 100만명까지 늘어난다.

광주시가 운영 중인 우치동물원은 1992년 문을 열었다. 사자와 시베리아호랑이, 반달가슴곰 등 89종 667마리 동물이 있다. 지난해 2번째로 국가 거점동물원으로 지정됐지만, 관람객은 많지 않다. 입장 요금이 없는데도 지난해 방문객은 31만3000여명에 그쳤다. 경기 용인 에버랜드나 대전 오월드 같은 ‘사파리’가 없고 인근 놀이시설도 노후화가 심각하다.

우치동물원이 주목받은 것은 지난 1월 이재명 대통령이 한중 정상회담에서 중국 측에 “광주 우치동물원에 판다 한 쌍을 대여해 달라”고 요청하면서다. 판다 유치가 최종 결정되지 않았지만, 국내외 사례를 보면 판다를 보유한 동물원은 대부분 방문객이 크게 늘었다.

일본 도쿄 우에노동물원은 1972년 중국과의 국교 정상화를 기념해 판다 한 쌍을 대여했는데, 연간 방문객은 단숨에 700만명을 돌파했다. 2017년 ‘샹샹’이 우에노동물원에서 태어나면서 관람객은 전년보다 17.1%나 증가했다.

동물원 주변 상점들은 판다 관련 상품을 판매하고 다양한 이벤트도 열었다. 2023년까지 샹샹은 600억∼650억엔(한화 약 5715억∼6190억원) 경제적 효과를 낸 것으로 분석됐다.

호주에서도 남호주를 방문하는 관광객 중 22%가 “판다를 보기 위해 애들레이드 동물원에 방문했다”고 답했다. 광주연구원은 “판다와 같은 강력한 흥행 요소가 추가될 경우 동물원 방문 수요는 최소 20%에서 최대 100%까지 증가할 수 있다”고 분석했다.

국내에서도 에버랜드가 ‘판다 효과’를 톡톡히 누리고 있다. 2016년 개장한 판다월드는 128일 만에 방문객 100만명을 돌파했다. 한국에서 2020년 자연 번식으로 ‘푸바오’가 태어난 이후에는 방문객이 급증해 2024년까지 550만명을 기록했다. 관련 상품 판매도 60% 이상 증가했다.

우치동물원은 판다 사육 공간 조성을 위한 넓은 부지가 있고 신선한 대나무 공급에 유리하다. 판다 한 마리는 연간 2억원 어치의 대나무를 먹는다. 우치동물원 인근 담양은 대표적인 대나무 주산지로 판다가 선호하는 왕대와 솜대(분죽), 맹종죽을 신선하게 공급할 수 있다.

광주시는 “판다 서식지 조성에 350억원 정도가 소요되고 매년 유지비가 필요하지만 이를 넘어선 경제적 가치가 발생한다”면서 “수도권 판다 관람객이 남부권으로 분산되면 국가 균형발전 목표에도 부합할 것”이라고 밝혔다.