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대만군 ‘즉시 전쟁 대비 훈련’ 돌입···중국 ‘원해 실전화 훈련’ 대응에 긴장 고조

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본문 요약

대만군이 중국군의 '원해 실전화 훈련'에 맞서 지난 21일부터 닷새 동안 '즉시 전쟁 대비 훈련'에 돌입했다.

소식통은 대만 국방부가 전날 오후 보도자료를 통해 중국이 공중급유기 등을 동원해 올해 두 번째 '원해 실전화 훈련'을 실시했다고 밝힌 직후 같은 날 저녁 대만군이 '즉시 전쟁 대비 훈련'을 발표했다며 두 훈련이 서로 연관됐을 가능성을 제기했다.

대만군의 즉시 전쟁 대비 훈련은 이번처럼 예비군을 동원하지 않고 상비 전력을 투입하는 '계획 훈련'과 중국의 대만을 겨냥한 군사훈련과 실사격 훈련 등에 대비하기 위한 '임시 훈련'으로 구분해 실시된다.

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대만군 ‘즉시 전쟁 대비 훈련’ 돌입···중국 ‘원해 실전화 훈련’ 대응에 긴장 고조

입력 2026.06.22 15:12

  • 배시은 기자

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중국과 대만 국기 앞에 비행기가 날아가는 일러스트레. 로이터연합뉴스

중국과 대만 국기 앞에 비행기가 날아가는 일러스트레. 로이터연합뉴스

대만군이 중국군의 ‘원해 실전화 훈련’에 맞서 지난 21일부터 닷새 동안 ‘즉시 전쟁 대비 훈련’에 돌입했다.

22일 연합보 등 대만언론에 따르면 대만 국방부는 전날 보도자료를 통해 연례 계획의 하나인 즉시 전쟁 대비훈련을 실시한다고 밝히고 “대만군은 훈련에서 실제 병력과 장비를 실시간으로 투입함으로써 각 부서의 대처 능력을 강화하고 합동작전의 효과를 검증하게 될 것”이라고 강조했다.

대만 국방부는 이번 훈련은 전시 작전체제로의 신속한 전환과 배치 능력을 강화하는 데 중점을 두고 있으며, 준비된 각종 시나리오를 통해 지휘통제 체계와 병력 운영, 병참 등 실전 능력을 연마해 전체 방위작전의 효율성을 제고하는 데 목적이 있다고 설명했다.

소식통은 대만 국방부가 전날 오후 보도자료를 통해 중국이 공중급유기 등을 동원해 올해 두 번째 ‘원해 실전화 훈련’을 실시했다고 밝힌 직후 같은 날 저녁 대만군이 ‘즉시 전쟁 대비 훈련’을 발표했다며 두 훈련이 서로 연관됐을 가능성을 제기했다.

대만군의 즉시 전쟁 대비 훈련은 이번처럼 예비군을 동원하지 않고 상비 전력을 투입하는 ‘계획 훈련’과 중국의 대만을 겨냥한 군사훈련과 실사격 훈련 등에 대비하기 위한 ‘임시 훈련’으로 구분해 실시된다.

중국의 ‘원해 실전화 훈련’은 원거리 대양에서 정찰, 조기경보, 방어 등의 체계를 점검하는 훈련이다.

한편 소식통은 대만 언론에 미국산 첨단 MQ-9B 스카이가디언 중고도 무인공격기가 대만에 도착했으며, 미국 제너럴 아토믹스사와 대만군이 시험비행을 위해 조립 및 테스트를 진행하고 있다고 밝혔다.

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