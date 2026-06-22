엔비디아와 ‘피지컬 AI 동맹’ 후속 협의 나서는 LG…‘원 LG’ 전략 통할까

LG그룹 주요 계열사 경영진이 22일(현지시간) 미국 캘리포니아 엔비디아 본사를 방문해 인공지능(AI)과 로보틱스 분야 협력을 논의한다. 구광모 LG그룹 회장이 지난 8일 방한한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 회동에서 피지컬 AI·AI 인프라·모빌리티 분야 협력을 확대하기로 한 지 2주 만에 후속 협의를 진행하는 것이다. 계열사 역량을 한 데 모으는 ‘원 LG(One LG)’ 전략으로 피지컬 AI 생태계 구축에 속도를 내겠다는 LG의 구상이 구체화할 것으로 보인다.

이날 엔비디아와의 협의를 위해 방미한 LG 측 인사는 현신균 LG CNS 사장을 비롯해 정수헌 LG사이언스파크 대표(부사장), 김병훈 LG전자 최고기술책임자(CTO, 부사장), 이현욱 LG전자 HS연구센터장(부사장) 등 경영진과 LG전자·LG CNS·LG AI연구원·LG이노텍 실무진 등 30여명이다. LG 방미단은 엔비디아 측과 우선 추진 과제를 도출하고, 기술 세션 및 협력 과제별 논의를 통해 사업화 가능성을 모색하는 데 초점을 맞출 계획이다.

눈길을 끄는 건 LG 그룹 차원의 역량을 집결한 ‘원 LG’ 전략을 전면에 내세웠다는 점이다. AI 데이터센터는 물론 미래 AI 산업의 핵심 영역으로 꼽히는 피지컬 AI와 로보틱스, 모빌리티 등에서 LG 각 계열사가 고유하게 축적해 온 역량을 하나로 합쳐 시너지를 낸다는 구상이다.

예컨대 휴머노이드 등 로봇 분야에서 LG전자의 강점인 제조 데이터와 핵심 부품 역량, LG CNS가 구축한 산업 현장 AI 전환을 위한 로봇 플랫폼 ‘피지컬웍스’ 등을 엔비디아의 로봇파운데이션모델 ‘아이작 그루트’나 ‘코스모스’ 플랫폼 및 디지털 트윈 기술과 접목하는 식이다. 데이터센터의 경우 LG전자의 냉각 설루션, LG에너지솔루션의 배터리 등 전력 설루션 역량을 바탕으로 차세대 AI 팩토리 시장 선점을 노리고 있다.

‘원 LG’ 전략은 오는 29일 취임 8주년을 맞는 구 회장이 사업 경쟁력 강화를 위해 강조해온 접근법이기도 하다. LG는 황 CEO와 회동한 주요 대기업 중 유일하게 계열사 CEO들까지 함께 참여하는 최고경영진회의(TMM)를 열었다. 지난해말엔 주요 계열사가 마이크로소프트(MS) 본사를 방문해 AI 데이터센터 테크쇼를 개최했고, 인도네시아에서 1000억원 규모 하이퍼스케일러급 사업을 수주했다.

업계 관계자는 “피지컬 AI와 데이터센터 등에서 LG가 지닌 핵심 역량을 바탕으로 함께 움직이면 LG 계열사 간 시너지가 높아지고 탄탄한 파트너십을 구축하는 효과가 있다”고 말했다.