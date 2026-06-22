생명과학의 핵심 ‘대사체학’을 아시나요?···대구서 ‘2027 세계대사체총회’ 개최

대구시는 대사체학 분야 최고 권위의 국제학술대회인 ‘2027 세계대사체총회’를 국내 처음으로 유치했다고 22일 밝혔다.

대사체학(Metabolomics)은 생체 내부의 화학 반응과 대사물질을 분석해 질병 진단 및 신약 개발, 식품 안전 등을 연구하는 현대 생명과학의 핵심 분야다. 매년 세계 각국을 돌며 개최되는 권위 있는 학술행사가 세계대사체총회라고 대구시는 설명했다.

이 행사에는 세계적인 석학과 글로벌 바이오기업 관계자들이 대거 참가해 최신 연구 동향 및 기술 발전 방향을 공유하게 된다. 대구 엑스코에서 내년 6월쯤 닷새간 개최될 예정이다.

대구시는 약 40개국에서 대사체학 연구자와 바이오·제약 산업 관계자 등 1500여명이 지역을 찾을 것으로 보고 있다. 총회 기간에는 기조강연을 비롯해 학술 세션, 산업전시회 등 다양한 프로그램이 진행된다.

시는 이번 총회 개최로 생산유발 46억원, 부가가치 유발 20억원 등의 경제적 파급효과를 거둘 것으로 기대한다. 또한 대구 첨단의료복합단지의 우수한 연구 기반을 국제사회에 알리고, 지역 바이오산업의 국제 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로도 내다 본다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “대구지역 바이오·헬스케어 산업의 역량을 세계에 알릴 수 있는 의미 있는 성과”라며 “성공적으로 행사를 개최해 글로벌 연구협력과 지역 의료산업 발전의 새로운 전환점을 맞을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.