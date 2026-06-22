제주 생태자산 주민이 지킨다···‘제주형 생태계서비스지불제’ 빠르게 확산

올해 25개 마을 참여… 지난해보다 2배 가까이 늘어 곶자왈, 오름, 습지 등에서 생태복원, 교란종 제거 시간당 1만6100원 수당 지급···올해 4억원 투입

주민들이 자발적으로 마을의 자연환경 보전하면 제주도가 공익적 보상을 지급하는 제주형 생태계서비스지불제가 빠르게 확산되고 있다.

22일 제주도에 따르면 올해 생태계서비스지불제 사업에 참여하는 도내 마을은 총 25개로, 지난해(13개 마을)와 비교해 2배 가까이 증가한 것으로 나타났다. 제도 시행 첫해인 2023년 참여 마을이 9개에 불과했던 것과 비교하면 가파른 성장세다.

생태계서비스지불제는 마을 공동체나 지역 주민, 토지주 등이 보호지역 또는 생태우수 지역의 지속 가능한 활용을 위해 환경 보전 활동을 펼치면 행정에서 적정한 보상을 지급하는 제도다.

도는 기존 환경부 중심의 사업보다 참여 대상과 사업 범위를 넓힌 ‘제주형 생태계서비스지불제’를 2023년 도입해 추진해 오고 있다.

참여 마을은 공모를 거쳐 신청을 받은 뒤 생태계서비스지불제계약 추진협의회 심의를 통해 결정된다. 협의회는 활동 유형별 사업비의 적정성과 단가 기준, 사업 효과성 등을 종합적으로 검토해 최종 대상을 선정한다. 올해는 29개 마을이 신청했으나 심사 결과 25개 마을이 최종 선정됐다. 선정된 마을들은 지난 4월 사전 교육을 마치고 본격적인 활동에 돌입했다.

사업 내용은 곶자왈, 오름, 습지 등에서의 생태복원을 비롯해 탐방로 정비, 도깨비가지나 칡덩굴 등과 같은 생태계교란종 제거 등이 주를 이룬다. 김녕리 마을은 탐방로 정비와 교란종 제거를, 수산리 마을은 수산봉과 수산천 정비 사업을 하고 있다. 산양리 마을은 곶자왈 정비와 서식지 보호, 북촌리 마을은 습지 복원과 쉼터 관리 활동을 펼치고 있다.

올해 참여 주민들에게는 시간당 1만6100원의 수당이 지급된다. 도 관계자는 “올해 예산 4억원을 편성했고, 마을별로 평균 연인원 100~200명 정도의 주민이 동참하고 있다”면서 “사업 추진 과정에서 전문가 컨설팅을 지원하고 이행점검과 모니터링을 병행해 사업 효과를 체계적으로 분석할 계획”이라고 설명했다.

특히 도는 올해 개별 마을 단위로 분산된 사업 구조를 개선하기 위해 2~3개 마을이 함께 권역 단위로 생태 자산을 관리하는 ‘생태계서비스 촉진 구역’시범사업도 추진한다. 현재 대상 마을 선정 과정에 있다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “생태계서비스지불제는 도민의 자발적인 참여를 기반으로 자연환경을 체계적으로 보전하고 공익적 가치를 보상하는 제도”라면서 “민간 참여 확대와 제도 고도화를 통해 지속가능한 청정 제주 실현에 기여해 나가겠다”고 말했다.