최고가격제 시행 이후 처음 탄생한 ‘착하디착한 주유소’···어디에?

청주 오해피주유소, 광주 평동제일주유소 선정 평균가보다 휘발유 40원, 경유 44원가량 저렴

정부가 지난 3월부터 시장 가격 안정에 자발적으로 협조하는 주유소에 혜택을 주는 ‘착한 주유소’ 제도를 시행하는 가운데 착한 주유소에 누적 5차례 선정된 ‘착하디착한 주유소’가 처음 나왔다.

산업통상부는 22일 충북 청주 신화에너지 오해피주유소(SK)와 광주 광산구 평동제일주유소(알뜰)가 착하디착한 주유소로 선정됐다고 밝혔다.

착하디착한 주유소는 지난 3월13일 석유 최고가격제 시행 이후 시민단체 ‘에너지·석유시장감시단’이 2주마다 발표하는 착한 주유소에 누적 5회 이상 선정된 주유소를 말한다.

앞서 김정관 산업부 장관은 지난 4월28일 열린 국무회의에서 “착한 주유소에 5번 선정되면 명예의 전당에 들어가 착하디착한 주유소로 격상된다”고 홍보했다. 이에 이재명 대통령은 크게 웃었고, 김 장관이 “이번 (중동발 원유 수급 불안) 사태가 끝나면 산업부장관 표창 등 고려하겠다”고 하자 이 대통령은 “혜택을 드리든지 해라”라고 화답했다.

산업부는 착한 주유소가 석유 유통시장의 가격 안정화를 위한 ‘메기’ 구실을 하는 것으로 평가했다. 이날 현재 전국에 착한 주유소는 418개소로, 전국 평균 휘발유·경유 판매가보다 약 20원 저렴한 것으로 집계됐다. 이날 선정된 착하디착한 주유소 2개소의 평균 판매가격은 휘발유 40원, 경유 44원가량 저렴했다.

산업부는 착한 주유소와 착하디착한 주유소 확산을 위해 정부 표창 수여 등 특전 확대 방안을 추진하고 있다. 현재는 우선 하나금융그룹과 협력해 카드 캐시백 혜택(착한 주유소 0.1%, 착하디착한 주유소 0.3%), 시설 개설비 지원(주유소당 약 200만원)을 제공하고 있다. 또 석유관리원의 품질 협약 수수료 감면 등 관계부처 협의를 통해 추가적인 특전을 지속 발굴할 예정이다.

이날 오해피주유소를 방문한 김 장관은 “미·이란 종전 양해각서 체결에도 불구하고, 여전히 가격 불안정 우려가 있는 만큼 가격 안정화에 협조해달라”며 “정부도 주유소 업계에 도움이 될 방안을 지속해서 모색할 것”이라고 밝혔다.