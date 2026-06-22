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울산과기원 연구팀, 우주·6G 통신칩 전력 줄일 반도체 소자 개발

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울산과학기술원은 전기전자공학과 김명수 교수팀이 산화 2차원 반도체 소재를 기반으로 한 다기능 멤리스터 반도체 소자를 개발했다고 22일 밝혔다.

멤리스터 반도체 소자는 통신 고주파 신호의 길을 여닫는 RF 스위치와 연산 소자로 쓸 수 있다.

여기에 칩 면적을 줄일 수 있고, 신호 변환에 드는 전력과 지연도 낮출 수 있다는 게 장점이다.

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울산과기원 연구팀, 우주·6G 통신칩 전력 줄일 반도체 소자 개발

입력 2026.06.22 15:41

  • 김준용 기자

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산화 2차원 반도체 소재를 기반으로 다기능 멤리스터 반도체 소자를 개발한 김명수 울산과학기술원 전기전자공학과 교수(좌측)와 손주호 연구원. 울산과학기술원 제공

산화 2차원 반도체 소재를 기반으로 다기능 멤리스터 반도체 소자를 개발한 김명수 울산과학기술원 전기전자공학과 교수(좌측)와 손주호 연구원. 울산과학기술원 제공

울산과학기술원(UNIST)은 전기전자공학과 김명수 교수팀이 산화 2차원 반도체 소재를 기반으로 한 다기능 멤리스터 반도체 소자를 개발했다고 22일 밝혔다. 멤리스터는 메모리(memory)와 저항(resistor)의 합성어다.

멤리스터 반도체 소자는 통신 고주파 신호의 길을 여닫는 RF 스위치와 연산 소자로 쓸 수 있다. 여기에 칩 면적을 줄일 수 있고, 신호 변환에 드는 전력과 지연도 낮출 수 있다는 게 장점이다. 한 번 상태를 바꿔두면 전원을 끊어도 켜짐·꺼짐 상태가 유지되기 때문에 대기전력 소모가 없다.

연구팀은 2차원 반도체 소재인 이황화몰리브덴(MoS2)을 산화시켜 이 같은 소자를 만들었다.

김명수 교수는 “비휘발성·저전력·고주파 특성을 동시에 확보한 만큼 위성통신, 레이더, 방산용 전파 제어 시스템, 6G RF 프론트엔드의 소형화와 에너지 효율 향상에 기여할 수 있을 것”이라고 설명했다.

연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼스’(Advanced Functional Materials)에 지난 6일 온라인으로 공개됐다. 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단, 정보통신기획평가원 지원을 받았다.

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