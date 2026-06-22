‘렛잇고’ 부르자 드레스가 순식간에···브로드웨이 기술 총동원 ‘겨울왕국’ 상륙

8월 한국 초연 브로드웨이 뮤지컬 ‘겨울왕국’ 압도적 무대와 신곡 12곡 선보여 얼음이 무대 덮는 장면, 엘사의 변신 특수효과 총동원해 실감나게 구현 익숙한 이야기에 신선한 감동 선사

전 세계에 ‘렛잇고’ 열풍을 일으켰던 <겨울왕국>의 마법이 올여름, 무대 위로 내려앉는다. 2018년 브로드웨이 초연 이후 흥행 역사를 새로 쓴 뮤지컬 <겨울왕국>(Frozen)이 오는 8월 한국에 상륙한다. 애니메이션의 익숙한 감동에 라이브 공연만이 선사할 수 있는 압도적인 무대 판타지를 더했다. 알고 보면 재미가 두 배가 될 관전 포인트를 짚어봤다.

깊어진 서사, 인간 ‘엘사와 안나’를 만나다

뮤지컬 <겨울왕국>은 <라이온 킹>, <알라딘> 등 브로드웨이 메가 히트작을 제작해 온 디즈니 시어트리컬 그룹이 역량을 총동원한 야심작이다. 2018년 브로드웨이 초연 당시 역대 최고 기록을 갈아치웠고, 뉴욕에서만 1억5000만달러(약 2305억원)의 누적 매출을 올렸다. 이후 런던 웨스트엔드를 비롯해 일본·호주·독일 등 세계 무대에서 흥행을 증명한 뒤 이번에 처음 한국 무대에 오른다.

원작을 무대에 완벽하게 구현했다는 평가와 함께, 스크린을 넘어선 새로운 매력을 선보인다. 원작의 감독이자 각본가였던 제니퍼 리가 직접 뮤지컬 극본을 집필하며 캐릭터들의 서사와 감정의 깊이가 한층 정교해졌다. 엘사가 자신의 강력한 힘을 두려워하게 된 과정과 안나가 홀로 감내해야 했던 외로움, 두 자매의 관계 변화가 무대 위에서 세밀하게 묘사된다.

여기에 안나와 크리스토프의 로맨스를 비롯한 서브플롯들이 풍성하게 확장되면서, 관객들은 익숙한 스토리를 따라가면서도 새로운 작품을 마주하는 듯한 신선함을 느낄 수 있다.

새롭게 추가된 12곡

음악적 확장 역시 빼놓을 수 없는 뮤지컬의 매력이다. 원작의 작사·작곡가 부부 크리스틴 앤더슨-로페즈와 로버트 로페즈가 뮤지컬을 위해 12곡의 신곡을 추가했다. 관객들은 ‘렛 잇 고’(Let it go), ‘사랑은 열린 문’(Love Is an Open Door) 등 원작의 명곡들을 포함해 총 20곡의 넘버를 라이브로 만난다.

그중 엘사의 솔로곡 ‘몬스터(Monster)’는 운명과 맞서려는 엘사의 고뇌와 결의를 담은 곡으로, ‘렛잇고’에 버금가는 강렬한 에너지를 선사한다. 엘사와 안나의 관계를 조명한 ‘아이 캔트 루즈 유’(I Can’t Lose You), 크리스토프가 안나에 대한 사랑을 깨닫는 ‘크리스토프 자장가’(Kristoff Lullaby) 등 캐릭터의 입체감을 더하는 새로운 넘버들이 극을 더욱 생동감 있게 채운다.

눈과 얼음이 빚어내는 무대 판타지

신비로운 빛을 발하는 오로라와 꽁꽁 얼어붙은 아렌델 왕국, 웅장한 마법의 세계를 구현한 무대 미술은 작품의 또 다른 주인공이다. 토니상 수상자인 무대 디자이너 크리스토퍼 오람과 브로드웨이 제작진은 영상 프로젝션, 특수 조명, 자동화 무대 장치, 특수효과 기술을 총동원해 스칸디나비아의 광활한 자연과 북유럽 특유의 건축 양식을 무대 위에 화려하게 살려냈다.

특히 얼음 결정이 성장하는 모습과 눈과 얼음이 무대 전체를 뒤덮는 장면은 배우의 움직임에 실시간으로 반응하는 영상 연출과 다각도로 빛을 꺾는 특수 스크린의 결합으로 완성됐다. 무대 앞쪽과 좌우 벽면에 숨겨진 수십 대의 고해상도 레이저 프로젝터가 특수 스크린 소재의 입체 벽면 세트에 빛을 쏘면, 스크린의 굴절면을 타고 빛이 꺾이면서 얼음 결정이 무대 위로 튀어나오는 듯한 입체감을 완성한다. 스크린에서 애니메이션으로 구현됐던 세계가 함께 눈앞에서 실시간으로 펼쳐지는 것이다.

눈 깜짝할 사이, 엘사의 변신 마법

관객들이 눈을 크게 떠야 할 하이라이트는 단연 엘사의 의상 변신 장면이다. 1막 피날레를 장식하는 ‘렛잇고’의 클라이맥스, 엘사가 입고 있던 대관식 복장이 눈 깜짝할 사이에 반짝이는 푸른 드레스로 변신한다.

비밀은 정교한 의상 디자인과 무대 공학에 있다. 엘사가 입은 대관식 드레스는 찰나의 순간에 분리되도록 특수 ‘테어어웨이(Tear-away)’ 방식으로 제작됐다. 음악의 큐 사인에 맞춰 무대 아래에 대기하던 스태프가 의상과 연결된 와이어를 강하게 잡아당기면, 대관식 의상은 1초도 안 되는 사이에 무대 바닥의 작은 통로(트랩도어) 속으로 빨려 들어간다. 동시에 안쪽에 숨겨져 있던 눈부신 얼음 드레스가 드라마틱하게 드러나며 마법 같은 착시를 일으킨다. 의상 기술과 배우의 연기력, 무대 아래 비밀공간의 호흡이 완벽하게 결합한 마법 같은 장면이다.

아렌델을 이끌 한국의 주역들

첫 한국판 <겨울왕국>을 연기하는 출연진에도 관심이 집중됐다. 강력한 얼음 마법을 가졌지만 고독 속에 살아가는 엘사 역에 정선아, 정유지, 민경아가 캐스팅됐고, 생동감 넘치는 에너지로 극을 이끄는 안나 역은 박진주, 홍금비, 최지혜가 맡는다. 안나의 여정을 함께하는 크리스토프는 차윤해와 신재범이, 반전의 인물 한스는 김원빈과 황건하가 연기한다.

<겨울왕국>의 신스틸러인 눈사람 올라프 역에는 베테랑 뮤지컬 배우 정원영, 한규정과 함께 방송인 이창호가 합류해 눈길을 끈다. 유튜브에서 부캐 ‘쥐롤라’로 뮤지컬 넘버를 소화하며 화제를 모았던 이창호는 이번 작품을 통해 본격적으로 뮤지컬 무대에 데뷔한다. 오는 8월 13일부터 내년 3월 1일까지 서울 샤롯데씨어터에서 볼 수 있다. 이후 부산 드림씨어터에서 공연을 이어간다.