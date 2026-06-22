카보베르데, 이쯤되면 기적 아닌 실력?···우루과이전 무승부, 스페인전 이어 승점 사냥

무적함대 스페인에 0 대 0 이어 이번엔 2 대 2 강호 상대 ‘공수’ 과시···월드컵서 가장 주목 ‘스타’된 골키퍼 보지냐, 어머니가 경기 ‘직관’

카보베르데의 기적은 계속 됐다.

무적함대 스페인을 상대로 단단한 수비로 무승부를 거두더니 이번엔 남미 강호 우루과이를 맞아 만만찮은 공격력을 과시하며 다시 무승부를 따냈다. 카보베르데가 세계 축구의 거함들을 놀라게 하며 2026 북중미 월드컵 무대 최고의 신데렐라로 우뚝 섰다

카보베르데는 22일 미국 마이애미 스타디움에서 열린 우루과이와의 북중미 월드컵 조별리그 H조 2차전에서 2-2로 비겼다. 이로써 카보베르데는 스페인전(0-0 무)에 이어 2경기 연속 승점을 수확, H조 판도를 혼돈으로 몰고 갔다. 유럽과 남미 강호를 상대로 모두 승점을 따낸 카보베르데는 최종 사우디아라비아전에서 승리하면 32강에 진출한다.

카보베르데는 경기 초반부터 선수비 후역습으로 우루과이와 맞섰다. 단단한 수비로 우루과이와 맞선 카보베르데는 기선 제압에 성공했다. 전반 21분 시드니 카브랄이 오른쪽부터 폭발적인 스피드로 돌파하다 미드필드 중앙에서 우루과이 로드리고 벤탄쿠르에 걸려 넘어졌다. 먼거리서 얻은 프리킥 기회. 30m가 넘는 거리에서 케빈 피나가 강력한 오른발 슈팅을 때렸고, 이는 그대로 벽을 통과하며 원바운드 되면서 우루과이 골망을 흔들었다. 카보베르데의 월드컵 사상 첫 골은 환상적인 프리킥 골로 장식됐다.

우루과이는 페데리코 발베르데를 앞세워 공세에 나섰다. 골문을 두드리던 우루과이는 전반 막판 잇달아 골을 터뜨렸다. 전반 43분 발베르데가 왼쪽에서 오른발 크로스를 올렸고, 볼은 카보베르데 수비수 머리에 맞고 골대를 맞았다. 흐른 볼을 막시 아라우호에게 향했고, 이를 머리로 마무리했다.

우루과이가 전반 추가시간에 경기를 뒤집었다. 마누엘 우가르테가 후방에서 파고들던 아라우호에게 찍어 차줬다. 아라우호가 중앙으로 파고들던 아구스틴 카노비오에게 머리로 연결했고, 카보니오가 뛰어들며 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

역전을 허용했지만 카보베르데는 포기하지 않았다. 계속 우루과이에 대등히 맞서던 카보베르데는 후반 16분 우루과이의 빌드업 실수를 놓치지 않고 골로 연결했다. 우루과이 수비수 마티아스 올리베라가 가운데로 내준 볼이 골키퍼와 센터백 사이로 어정쩡하게 갔고, 이를 3분 전 교체 투입된 엘리우 바렐라가 가로채 빈 골문에 침착하게 밀어넣었다. 이후 우루과이는 맹공을 펼쳤고, 카보베르데는 날카로운 역습으로 맞서며 몇차례 기회를 주고 받았지만, 더이상 골은 터지지 않았다.

결국 월드컵 첫 본선 진출국 카보베르데는 유럽과 남미 강호를 상대로 모두 승점을 따냈다. 카보베르데는 이제 27일 열릴 조별리그 최종 3차전에서 사우디아라비아를 상대로 사상 첫 토너먼트 진출에 도전한다. 스페인전 엄청난 선방쇼로 세계적 스타로 떠오른 카보베르데 골키퍼 보지냐는 2골을 실점했지만, 어머니가 경기를 지켜보는 가운데 승점을 따내며 활짝 웃었다.

우세한 경기를 펼치고도 무승부에 그치며 2무를 기록한 우루과이는 최종전에서 강호 스페인과 맞붙는다.