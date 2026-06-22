‘초등생 형제 참변’ 물놀이시설, 안전관리 부실 있었나···경찰, 전기 설비 등 합동 감식

전남 곡성 물놀이시설 초등학생 형제 사망 사고를 수사 중인 경찰이 업체 측 시설 관리 책임 여부를 집중적으로 들여다보고 있다.

곡성경찰서는 22일 사고가 난 물놀이시설에서 합동 감식을 진행했다. 전기·조명·분수 등 설비에 결함이 있었는지, 수질검사 등 개장 준비 과정에서 안전점검이 제대로 이뤄졌는지 확인하고 있다.

해당 물놀이시설은 곡성군이 민간에 위탁한 시설이다. 폐교 부지를 활용해 조성됐으며, 실내 놀이터와 야외 물놀이시설 등을 갖추고 있다.

사고 당시 물놀이시설은 정식 개장 전이었다. 업체는 수질검사를 진행 중이었으며, 이르면 이번 주 개장할 예정이었던 것으로 조사됐다.

사고는 지난 21일 오후 2시42분쯤 발생했다. 전남 보성에 거주하는 11세·9세 초등학생 형제는 어머니와 함께 해당 물놀이시설을 찾았다가 물에 들어간 뒤 의식을 잃고 쓰러졌다. 어머니 신고를 받고 출동한 소방당국이 형제를 병원으로 옮겼지만 모두 숨졌다.

경찰은 수심이 깊지 않은 곳에서 사고가 난 점에 주목하고 있다. 폐쇄회로(CC)TV에는 형제가 물놀이시설에 들어간 뒤 짧은 시간 안에 잇따라 쓰러지는 장면이 담긴 것으로 전해졌다.

경찰은 단순 익사 외에 감전 가능성도 확인하고 있다. 사고 직후 한국전력 관계자가 현장을 찾아 전기시설 이상 여부를 점검했고, 경찰은 정확한 사망 원인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.

경찰은 시설 관계자에게 업무상과실치사 혐의를 적용할 수 있는지 검토하고 있다. 중대재해처벌법상 중대시민재해에 해당하는지도 살펴보고 있다.

출입 경위도 확인하고 있다. 사고 당시 물놀이시설은 일반 이용객의 출입이 제한된 상태였고, 현장에는 안전관리 인력도 없었던 것으로 조사됐다. 경찰은 숨진 형제와 어머니가 시설 안으로 들어가게 된 과정을 살피고 있다.

곡성경찰 관계자는 “감식 결과와 사망 원인 등이 나와야 정확한 경위를 알 수 있다”며 “모든 가능성을 열어두고 수사하고 있다”고 말했다. 경찰은 기초 조사를 마치는 대로 사건을 전남경찰청 중대재해수사팀으로 넘길 계획이다.

김영록 전남지사와 김철우 보성군수는 이날 형제의 빈소를 찾아 조문하고 유가족을 위로했다.