경찰, 제주 20대 노동자 지게차 전복 사망사고 수사 착수

민주노총 제주본부, 유족 22일 기자회견 진상규명 촉구 “근로감독 실시, 안전기준 준수 여부 집중 점검해야”

제주의 한 농협 하나로마트에서 20대 노동자가 지게차에 깔려 숨진 사고와 관련해 경찰이 본격적인 수사에 착수했다.

제주경찰청 강력범죄수사대는 업무상 과실치사 혐의로 수사에 착수해 사고 경위를 조사하고 있다고 22일 밝혔다.

경찰은 숨진 노동자인 A씨의 지게차 면허 보유 여부를 비롯해 사업장의 안전 수칙 준수 및 안전 교육 실시 여부 등을 집중적으로 들여다볼 방침이다.

이와 함께 광주지방고용노동청도 해당 사업장을 대상으로 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 여부를 조사 중이다.

앞서 지난 19일 오후 3시30분쯤 제주시 애월읍 하귀농협 하나로마트 지하주차장에서 20대 노동자 A씨가 지게차에 깔려 숨지는 사고가 발생했다. 사고는 A씨가 지게차를 운행하다 하차한 사이 발생한 것으로 알려졌다. A씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

이에 대해 민주노총 제주지역본부와 A씨의 유족들은 22일 오후 기자회견을 열고 철저한 진상규명과 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다.

이들은 “정부와 고용노동부는 사고 발생 이후 형식적 조사에 그칠 것이 아니라 제주지역 유통·물류시설과 대형 판매시설에 대한 전면적인 근로 감독을 실시해야 한다”면서 “지게차를 비롯한 이동식 장비 작업에 대한 안전기준 준수 여부를 집중 점검해야 한다”고 밝혔다.

지난 21일에는 민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합 제주지역본부가 성명을 내 “고인인 A씨는 지게차 면허가 없는 상태에서 해당 작업에 배치됐다”면서 “사고가 있기 얼마 전 다리를 다쳐 업무에서 배제해 달라는 요청을 했음에도 받아들여지지 않은 만큼 업무에 배치된 경위 등을 의구심이 남지 않게 유족에게 밝혀야 한다”고 주장했다.

한편 하귀농협은 이날 입장문을 통해 “이번 사고로 큰 슬픔을 겪고 있는 유족께 깊은 위로를 전한다”면서 “피해 지원에 성실히 임하고 유족의 어려움을 덜 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “관계기관 조사에 적극적이고 성실하게 임하겠다”면서 “다만 현재 관계기관의 조사가 진행 중인 사안으로, 구체적인 사고 경위와 세부 내용에 대해서는 말씀드리기 어려운 점 양해부탁드린다”고 밝혔다.