민주당, ‘문 정부 블랙리스트 수사’ 한찬식 민정수석에 “검찰개혁의 적임자”

더불어민주당은 22일 한찬식 민정수석을 비롯한 청와대 참모진 인선에 대해 환영을 뜻을 밝히며 한 수석을 “검찰개혁의 적임자”라고 평가했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 서면브리핑을 내고 “민주당은 청와대 2기 참모진의 출발을 전폭적으로 지원한다”며 “이번에 임명된 성기홍 홍보소통수석, 한찬식 민정수석, 김경자 사회수석, 국가안보실 강건작 1차장과 송기호 3차장은 이재명 정부의 목표 달성과 국민 권익 향상에 유의미한 기여를 할 수 있는 인사로 평가된다”고 했다.

특히 한 수석 인선에 대해 지지한다고 밝혔다. 강 수석대변인은 “세간의 관심이 쏠리고 있는 검찰개혁에 대해서도 한 수석의 역할이 기대된다”며 “한 수석은 검찰 내에서도 합리적이고 실용적인 인사로 평가받은 인물로 검찰 조직의 문화를 누구보다 잘 알고 있어 검찰개혁의 적임자로 인정받았다”고 했다.

강 수석대변인은 한 수석에 대해 “무엇보다 조작으로 얼룩진 윤석열 정치검찰의 구태 및 잘못된 잔재와는 거리가 먼 인물”이라며 “지난 2019년 윤석열 당시 검찰총장의 취임을 앞둔 시점에 검사장직에서 사의를 표명했고, 사직을 하면서도 국민이 바라는 검찰개혁에 대해 소신을 밝혔다”고 했다.

이어 “공수청과 중수청 분리를 넘어 각각의 권한과 기능을 효과적으로 설계함과 동시에 민주적 견제를 받는 체제로 완성해야 한다”며 “법 집행의 엄정성과 인권 감수성을 균형있게 축적해 온 한 수석은 이를 착실하게 수행할 적임자”라고 했다.

강 수석대변인은 “정부의 국정운영을 강력하게 뒷받침하겠다”며 “검찰개혁의 완성뿐 아니라 국민의 삶을 지키는 민생 개혁 과제들이 지체 없이 추진될 수 있도록 법안 마련과 제도적 정비에 당의 역량을 쏟아붓겠다”고 했다.