축구 종주국 잉글랜드 방송, “월드컵 결승전 하프타임 쇼, 방영 안 한다”

북중미 월드컵이 미국식 흥행 요소를 적극 도입하고 있지만, ‘축구종주국’ 영국 방송사들은 일부 변화에 거리를 두고 있다.

영국 축구 전문지 포포투는 최근 “BBC와 ITV가 다음 달 19일 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 열리는 월드컵 결승전 하프타임 쇼를 정규 중계에 포함하지 않을 예정”이라고 보도했다. 두 방송사는 공연 대신 기존처럼 해설위원과 전문가 분석을 중심으로 하프타임 방송을 진행할 계획이다.

이번 월드컵 결승전에서는 미국프로풋볼(NFL) 슈퍼볼처럼 하프타임 공연이 열린다. 국제축구연맹(FIFA)은 영국 밴드 콜드플레이의 보컬 크리스 마틴이 공연 기획을 맡는다고 발표했다. 샤키라와 마돈나, 방탄소년단(BTS)이 공동 헤드라이너로 나설 예정이다. FIFA는 “월드컵 역사상 첫 하프타임 쇼”라고 소개하며 미국식 스포츠·엔터테인먼트 문화를 월드컵에 접목하고 있다.

영국 가디언은 “월드컵 중계권자들이 FIFA가 하프타임 쇼의 정확한 진행 시간을 확정하지 않아 불만을 제기하고 있다”고 보도했다. FIFA는 공연 시간이 12~15분 정도라고 설명했지만, 무대 설치와 철거 시간을 고려하면 실제 하프타임이 25~30분까지 늘어날 수 있다는 우려도 있다. 영국 매체 GB뉴스도 BBC와 ITV가 공연 시간을 둘러싼 불확실성과 축구 중심 중계 철학 때문에 하프타임 쇼를 정규 방송에서 제외하는 방향으로 가닥을 잡았다고 전했다.

하프타임 쇼 논란은 이번에 도입된 하이드레이션 브레이크(수분 보충 시간)와도 연관된다. 대부분 국가 방송사들은 경기 중 광고를 내보내며 추가 수익을 올리고 있지만, 영국 ITV는 경기 중 광고 대신 스튜디오 해설과 전술 분석을 내보내고 있다. 이는 영국 방송 규제기관 오프컴(Ofcom)의 광고 규정 때문이다. 오프컴에 따르면, ITV1과 채널4, 채널5는 하루 최대 168분까지만 광고를 편성할 수 있으며, 특정 시간대에는 한 시간 동안 최대 12분만 광고를 내보낼 수 있다. 하이드레이션 브레이크에 광고를 추가하려면 경기 전이나 하프타임 광고 시간을 줄여야 하는 셈이다.

미국 폭스(FOX)가 개막전에서 하이드레이션 브레이크 도중 광고를 내보냈다가 경기 재개 시점을 놓쳐 팬들의 원성을 사기도 했다. 글로벌 스포츠전문 매체 디애슬레틱은 “골수 축구팬 4명 중 3명이 하이드레이션 브레이크가 경기 흐름을 끊는다며 거부감을 드러내고 있다”고 전한 바 있다.