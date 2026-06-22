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본문 요약

이재명 대통령이 사법개혁 전반을 담당하는 청와대 민정수석실 산하 사법제도비서관에 검사 출신이자 내란특검팀 출신 박지영 변호사를 임명했다.

이재명 정부 들어 민정수석실에 신설된 사법제도비서관은 검찰개혁을 비롯한 사법 시스템 설계 전반을 총괄하는 자리로, 올 초 이진국 전 비서관이 사의를 표명한 뒤 4개월 가까이 공석이었다.

박 비서관은 앞으로 검찰의 보완수사권 존치 문제 등 검찰개혁 후속 과제와 각종 사법개혁 과제를 담당하게 된다.

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청와대 사법제도비서관에 ‘검사 출신’ 박지영 전 특검보

입력 2026.06.22 16:01

  • 민서영 기자

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박지영 청와대 사법제도비서관(당시 내란 특검보)이 지난해 7월8일 서울 서초구 서울고등검찰청 기자실에서 내란 특검 관련 브리핑을 하고 있다. 성동훈 기자

박지영 청와대 사법제도비서관(당시 내란 특검보)이 지난해 7월8일 서울 서초구 서울고등검찰청 기자실에서 내란 특검 관련 브리핑을 하고 있다. 성동훈 기자

이재명 대통령이 사법개혁 전반을 담당하는 청와대 민정수석실 산하 사법제도비서관에 검사 출신이자 내란특검팀 출신 박지영 변호사를 임명했다. 전날 검찰 출신 한찬식 민정수석을 임명한 데 이어 사법개혁 관련 직책에 검찰 출신을 잇달아 기용한 모양새다.

22일 청와대에 따르면 박 비서관은 사법제도비서관으로 정식 임명을 받고 이날부터 청와대로 출근했다.

박 비서관은 광주 수피아여고와 연세대 법학과를 거쳐 사법연수원 29기로 2000년 서울중앙지검에서 검사 생활을 시작했다. 지난 2023년 서울고검 공판부장을 마지막으로 검찰을 떠났다.

박 비서관은 여성 최초로 법무부 검찰과에서 근무했다. 문재인 정부 시절인 2020년 대검찰청 검찰연구관 시절 검찰개혁추진단 팀장으로 활동했고, 서울고검 공판부장을 끝으로 검사복을 벗은 뒤엔 법무법인 태평양으로 자리를 옮겼다. 지난해 6월부터는 윤석열 전 대통령을 수사한 내란특검 특검보로 활동했다.

이재명 정부 들어 민정수석실에 신설된 사법제도비서관은 검찰개혁을 비롯한 사법 시스템 설계 전반을 총괄하는 자리로, 올 초 이진국 전 비서관이 사의를 표명한 뒤 4개월 가까이 공석이었다. 박 비서관은 앞으로 검찰의 보완수사권 존치 문제 등 검찰개혁 후속 과제와 각종 사법개혁 과제를 담당하게 된다.

이 대통령은 전날 청와대 민정수석에 검사 출신인 한찬식 김앤장법률사무소 변호사를 임명했다. 검찰 조직과 수사 실무를 잘 아는 인사에게 검찰개혁 작업의 마무리를 맡기겠다는 의도로 풀이됐지만, 여권 일각에선 검찰 출신 민정수석 인선을 둘러싸고 반발이 나왔다.

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