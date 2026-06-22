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‘홀로코스트 생존자’에서 ‘노벨상 수상 과학자’가 된 프랑수아 앙글레르 별세

입력 2026.06.22 16:01

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프랑수아 앙글레르. 연합뉴스

프랑수아 앙글레르. 연합뉴스

‘홀로코스트 생존자’에서 ‘노벨상 수상 과학자’가 된 벨기에의 이론 물리학자 프랑수아 앙글레르가 별세했다. 향년 93세. 그는 입자가 질량을 갖는 원리를 규명하는데 이바지했다.

유럽입자물리학연구소(CERN)는 2013년 노벨물리학상 공동수상자인 앙글레르가 지난 18일 벨기에 브뤼셀 인근 위클에서 숨졌다고 전했다.

그는 입자가 어떻게 질량을 갖게 되는지를 규명하는 ‘힉스 메커니즘’의 이론적 토대를 만드는 데 이바지했다.

브뤼셀자유대 재직하던 1964년, 그는 스승 로버트 브라우트(1928~2011)와 함께 물리학계 최고 권위지 중 하나인 ‘피지컬 리뷰 레터즈’(PRL)에 우주를 구성하는 기본 입자들이 질량을 갖게 되는 이론적 메커니즘을 설명한 논문을 게재했다.

영국 학자 피터 힉스(1929~2024)도 비슷한 논문을 같은 해 10월 해당 학술지에 게재했다. 다음 달엔 제럴드 구랠니크(1936~2014)등 3명의 학자가 역시 비슷한 논문을 발표했다.

이들 6명 학자의 연구는 ‘힉스 메커니즘’의 이론적 토대가 됐다.

‘표준 모델’에 따르면 기본 입자들은 원래 질량이 없는 상태로 시작한다. 즉 입자가 어떻게 질량을 가지는지를 규명하는 게 당시 최대의 난제였다. ‘힉스 메커니즘’은 그 난제를 설명하는 데 성공했다. 이후 2012년 해당 이론을 기반으로 “질량을 만드는 입자”로 알려진 ‘힉스 보손’이 발견되면서 ‘표준 모델’이 우주의 구성 요소를 가장 성공적으로 설명하는 이론 체계로 자리 잡는 데 이바지했다. 이 공로로 그는 이듬해인 2013년 힉스와 함께 노벨물리학상을 받았다.

그는 ‘홀로코스트 생존자’에서 ‘노벨상 수상 과학자’가 된 인물로도 회자된다. 1932년 벨기에의 폴란드계 유대인 이민자 가정에서 태어난 그는 제2차 세계대전 기간에는 박해를 피하고자 신원을 숨기고 가족과 떨어져서 보육원, 아동보호시설, 위탁가정 등에서 지내기도 했다.

전쟁이 끝난 후 대학에 진학해 1959년 브뤼셀자유대에서 입자물리학 박사학위를 받았다.

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