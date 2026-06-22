민주당 6·3 지선 평가위 활동 기간 8→15주로 연장…백서 발간도 9월 말로

더불어민주당이 22일 ‘6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐 선거 결과 평가위원회’ 첫 회의를 열고 활동 기간을 기존 8주에서 15주로 늘렸다. 이에 따라 평가 결과를 담을 백서 발간 시점도 9월 말 이후로 미뤄졌다.

평가위는 이날 오전 1차 회의를 열고 이같이 결정했다. 애초 민주당은 지선 평가위 활동 기간을 8주로 예상했으나, 기간을 2배 정도로 늘렸다.

평가위 비공개회의 후 민주당 전략기획위원장인 이연희 의원은 취재진과 만나 평가위 활동 기간 연장 이유에 대해 “평가할 게 많다”며 “다음 선거에 승리할 수 있는 기초자료를 만드는 과정이고, 통합과 확장의 과정을 위해 객관적이고 공정하게 여러 항목을 살펴보려 한다”고 말했다.

평가위는 선거 결과에 대한 분석·성찰을 통해 2028년 국회의원 선거 승리 발판을 마련하는 것을 목표로 하기로 했다. 평가위 공동위원장을 맡은 이재영 민주연구원장은 “선거 평가의 출발점은 자책 아닌 성찰”이라며 “성과는 겸허히 정리하고 부족한 점은 솔직히 인정하며 교훈을 미래를 위한 자산으로 만들겠다”고 말했다. 공동위원장인 홍창민 서울시당 공천관리위원장도 “이번 선거에 다양한 해석과 평가가 공존하고 있다”며 “당선인·당원·국민의 의견을 폭넓게 경청해 균형감 있고 설득력 있는 평가가 이뤄질 수 있도록 하겠다”고 말했다.

주요 평가 지점으로는 광역·기초 지자체장 등에서 다른 당을 뽑은 교차 투표와 2030 청년 세대의 표심이 지역마다 갈린 현상에 대한 분석이 거론됐다. 봉건우 민주당 전국대학생위원장은 “이번 지선에서 20·30 청년 세대의 마음을 얻는 데 실패했다는 점은 의견이 모이는 것 같다”며 “그들을 극우로 몰아세우거나, 싸워서 이겨야 할 대상으로 치부해서는 안 된다”고 말했다.

앞서 이번 평가위 구성을 놓고, 당 일각에서는 당 지도부가 선거 결과에 대해 ‘셀프 평가’하는 것은 공정하지 않다는 비판이 나왔다. 이 의원은 “지선 평가는 누군가에게 책임을 묻기 위한 갈등의 과정이 아니라 더 나은 승리를 위한 교훈으로 삼는 과정이어야 한다”며 “무엇이 부족했는지 냉정히 돌아봐야 한다. 목적은 서로를 비난하는 데 있지 않다”고 말했다.