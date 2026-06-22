축제의 함성이 가득한 몬테레이…FIFA 팬 페스티벌 [2026 FIFA 북중미 월드컵]

지구촌 축구 축제의 열기가 멕시코 몬테레이를 뜨겁게 달구고 있다.

22일(한국 시각) 멕시코 몬테레이에서 열린 FIFA 팬 페스티벌 현장은 축제를 즐기려는 전 세계 팬과 시민들로 인산인해를 이뤘다. 이날 행사장 입장을 위해 주변 도로에는 끝이 보이지 않는 긴 행렬이 늘어섰다. 또 세계적인 팝 밴드 ‘이매진드래곤스’의 공연이 시작되자 분위기는 최고조에 달했다.

다음은 축제 주요 장면이다.