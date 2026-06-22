인권위 간부 ‘보직 반납’ 4번째…“안창호, 인권위 존재 가치 저버려”

국가인권위원회 간부 4명이 연이어 안창호 인권위원장의 조직 운영에 항의하는 차원에서 보직 반납 의사를 밝혔다. 이들은 안 위원장의 그간 행보에 반발하면서 안 위원장이 거취를 결단할 것을 촉구했다. 안 위원장은 이에 별다른 입장을 밝히지 않았다.

22일 경향신문 취재를 종합하면, 권혁장 인권위 기획재정담당관(과장)은 이날 오전 내부망에 올린 글에서 “다음달 인사에서 과장 보직을 내려놓겠다”고 밝혔다. 국민권익위원회에 파견 근무 중인 윤채완 서기관도 다음달 인사에서 인권위로 복귀하더라도 “과장 보직을 면해 달라”는 글을 올렸다. 윤 서기관은 앞서 인권위에서 조사총괄과장 등을 맡았다.

권 담당관과 윤 서기관은 모두 안 위원장을 비판했다. 권 담당관은 “안 위원장은 인권위의 독립성과 존재 가치를 저버린 장본인”이라며 “인권위가 내란 옹호 기관, 사회적 약자와 소수자의 인권을 말로만 하는 기관이라는 비판을 받고 있다. 더 문제는 이러한 비판에 귀를 막고 있다는 것”이라고 썼다. 윤 서기관도 “안 위원장의 리더십에 순응하면서 업무를 수행하기 어렵다”고 했다.

인권위 간부들이 안 위원장 체제에 반발하며 보직 반납 의사를 밝힌 건 현재까지 총 4건이다. 지난 15과 19일에는 김재석 군인권보호총괄과장(부이사관)과 박광우 차별시정총괄과장(부이사관) 등 고위 간부 2명이 각각 보직을 내려놓겠다고 공개 선언했다.

이들은 대체로 안 위원장의 지난해 ‘윤석열 방어권 안건’ 통과와 최근 서울퀴어문화축제 불참 등을 예로 들며 인권위가 제구실을 못하고 있다고 지적했다. 김 과장은 “지난해 안 위원장은 이른바 ‘윤석열 방어권’ 안건 처리 과정에서 ‘직원들은 너무 걱정 안 해도 된다’는 말로 안심시키고 안건을 통과시킨 후 미리 준비한 찬성의 이유를 읽어내려갔는데, 이는 직원들의 신뢰를 저버린 상징적인 모습”이라고 했다. 박 과장은 “퀴어축제와 성소수자 혐오 집회를 구별하지 못하고, 결국 위원회나 위원장님이 퀴어축제에 불참한 것은 국가인권기구 수장의 책무를 저버린 사례”라고 했다.

이들은 안 위원장의 사퇴를 요구하기도 했다. 권 담당관은 안 위원장에게 “직원 77.4%의 불신임 의사 표현, 과장급을 포함한 다수 직원의 사퇴 촉구 실명 글, 이것이 무엇을 의미하는지 고민하시고 책임을 다하라”며 “그 책임은 불명예로 얼룩진 지금의 자리를 내려놓으시는 것”이라고 밝혔다.

안 위원장을 향한 조직 내 불만과 불신이 커지는 모습이다. 이날 권 담당관과 윤 서기관이 올린 글에도 안 위원장을 비판하는 내용의 댓글이 달렸다. ‘상황이 이 정도인데도 위원장과 사무총장은 묵묵부답인 현실이 개탄스럽다. 과장님의 용기에 깊은 연대의 마음을 전한다’, ‘직원들의 신뢰도 잃고 관리능력도 부재한 위원장을 언제까지 참아야 하는 건지요. 위원장은 자신의 모습을 돌아보고 결단을 내리십시오’ 등이다.

직원 A씨도 기자와 통화에서 “대다수 직원이 이 상황을 엄중하게 생각한다”며 “위원장과 사무총장은 간부들의 위원장 퇴진 요구를 진지하게 들었으면 한다”고 말했다. 또 다른 직원도 “(위원장은) 직원들의 의견을 듣고 입장을 발표하든 의견 청취의 자리를 만들든 했으면 한다”고 했다.

안 위원장은 이번 보직 반납 요구 사태에 대해 “입장을 따로 말할 것이 없다”고 밝혔다.