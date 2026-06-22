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인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“재난 현장 골든타임 지킬 AI 솔루션 선보인다”···투비유니콘, ‘공공 AI 박람회’ 참가

입력 2026.06.22 16:29

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‘2026 공공 AI 박람회’가 열리는 경기 일산 킨텍스 제2전시장에 22일 투비유니콘 전시 부스가 설치돼 있다. 투비유니콘 제공

‘2026 공공 AI 박람회’가 열리는 경기 일산 킨텍스 제2전시장에 22일 투비유니콘 전시 부스가 설치돼 있다. 투비유니콘 제공

인공지능(AI) 전문기업 투비유니콘은 오는 23~24일 경기 일산 킨텍스 제2전시장에서 열리는 ‘2026 공공 AI 박람회’에 참가해 재난 현장에서 활용할 수 있는 ‘미션크리티컬(Mission-Critical)’ AI 플랫폼과 솔루션을 선보인다고 21일 밝혔다.

투비유니콘은 공공부문의 AI 전환(공공 AX)을 재난 현장에서 구현하는 재난·안전분야 AI 기업이다. 1GB가 넘는 대용량 위성·드론 영상에서 화재나 연기, 토사유출 등 위험 요소를 자동으로 식별하는 ‘시맨틱 AI’를 핵심 기술로 갖고 있다. 산불이나 산사태 같은 재난 현장에서 대역폭이 좁거나 통신망이 끊겼을 때 고화질 영상을 지휘본부로 보내기 어려운 문제를 해결할 수 있는 기술이다.

시맨틱 AI는 단순한 영상 인식을 넘어 위치와 규모, 확산 방향 등 핵심 데이터를 바탕으로 상황의 맥락을 이해하고, 작은 용량의 핵심 프롬프트로 압축해 추출할 수 있다. 이를 지상망(TN)으로 전송한 뒤 지도·지형 정보와 결합해 판단 가능한 상황 정보로 복원함으로써 통신이 제약된 환경에서도 현장 상황을 판단할 수 있도록 돕는다.

투비유니콘은 현장 데이터를 하나의 상황판으로 통합해 위험도와 대응 우선순위, 투입 자원을 실시간으로 분석해 지휘관에게 즉시 실행 가능한 대응 시나리오를 제시하는 ‘미션 브레인’ 솔루션도 보유하고 있다. 이 기술들이 결합되면 재난 상황에서 초기 대응에 필요한 ‘골든타임’을 확보하는 데 큰 도움이 될 수 있다.

투비유니콘은 이번 박람회에서 시맨틱 AI와 미션크리티컬 AI를 두 개의 전시 공간에 구성해 선보인다. 미션크리티컬 AI는 작은 오류가 치명적인 결과로 이어질 수 있는 환경에서 요구되는 높은 신뢰성을 가진 AI를 의미한다.

윤진욱 투비유니콘 대표는 “재난과 안전은 오류나 지연이 곧 국민의 생명과 직결되는 영역인 만큼 AI가 극한의 현장에서 적시에 정확하게 작동하는 것이 중요하다”며 “이번 박람회를 통해 미션크리티컬 AI가 공공 안전과 국민의 삶을 어떻게 지킬 수 있는지를 보여 드리려 한다”고 말했다.

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