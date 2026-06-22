“재난 현장 골든타임 지킬 AI 솔루션 선보인다”···투비유니콘, ‘공공 AI 박람회’ 참가

인공지능(AI) 전문기업 투비유니콘은 오는 23~24일 경기 일산 킨텍스 제2전시장에서 열리는 ‘2026 공공 AI 박람회’에 참가해 재난 현장에서 활용할 수 있는 ‘미션크리티컬(Mission-Critical)’ AI 플랫폼과 솔루션을 선보인다고 21일 밝혔다.

투비유니콘은 공공부문의 AI 전환(공공 AX)을 재난 현장에서 구현하는 재난·안전분야 AI 기업이다. 1GB가 넘는 대용량 위성·드론 영상에서 화재나 연기, 토사유출 등 위험 요소를 자동으로 식별하는 ‘시맨틱 AI’를 핵심 기술로 갖고 있다. 산불이나 산사태 같은 재난 현장에서 대역폭이 좁거나 통신망이 끊겼을 때 고화질 영상을 지휘본부로 보내기 어려운 문제를 해결할 수 있는 기술이다.

시맨틱 AI는 단순한 영상 인식을 넘어 위치와 규모, 확산 방향 등 핵심 데이터를 바탕으로 상황의 맥락을 이해하고, 작은 용량의 핵심 프롬프트로 압축해 추출할 수 있다. 이를 지상망(TN)으로 전송한 뒤 지도·지형 정보와 결합해 판단 가능한 상황 정보로 복원함으로써 통신이 제약된 환경에서도 현장 상황을 판단할 수 있도록 돕는다.

투비유니콘은 현장 데이터를 하나의 상황판으로 통합해 위험도와 대응 우선순위, 투입 자원을 실시간으로 분석해 지휘관에게 즉시 실행 가능한 대응 시나리오를 제시하는 ‘미션 브레인’ 솔루션도 보유하고 있다. 이 기술들이 결합되면 재난 상황에서 초기 대응에 필요한 ‘골든타임’을 확보하는 데 큰 도움이 될 수 있다.

투비유니콘은 이번 박람회에서 시맨틱 AI와 미션크리티컬 AI를 두 개의 전시 공간에 구성해 선보인다. 미션크리티컬 AI는 작은 오류가 치명적인 결과로 이어질 수 있는 환경에서 요구되는 높은 신뢰성을 가진 AI를 의미한다.

윤진욱 투비유니콘 대표는 “재난과 안전은 오류나 지연이 곧 국민의 생명과 직결되는 영역인 만큼 AI가 극한의 현장에서 적시에 정확하게 작동하는 것이 중요하다”며 “이번 박람회를 통해 미션크리티컬 AI가 공공 안전과 국민의 삶을 어떻게 지킬 수 있는지를 보여 드리려 한다”고 말했다.