서울시 “지하철 무임 연령 70세 상향 추진…버스비 일부 지원”

대한노인회와 공청회 개최 예정

서울시가 지하철 무임승차 대상 연령을 65세에서 70세로 높이는 방안을 본격적으로 추진한다. 이를 통해 절감된 재원으로 70세 이상 어르신 버스비 일부를 지원한다는 구상이다. 대한노인회와 어르신 대중교통 정책을 논의하는 공청회도 열기로 했다.

서울시는 22일 대한노인회 서울특별시연합회로부터 ‘어르신 대중교통 정책 관련 공청회 제안’ 공문을 접수했다고 밝혔다.

대한노인회 서울시연합회는 공문에서 “민선 9기 서울시장 공약으로 70세 이상 어르신 버스요금(월 15회 미만) 면제 안이 제안됨을 환영하며 조속한 추진을 요청한다”고 말했다. 그러면서 “재정 여력과 지속가능성을 감안해 어르신 버스요금 지원과 지하철 무임수송 연령 상향을 함께 조정하는 방안을 제안한다”고 했다.

서울시는 지난 19일 오세훈 서울시장과 대한노인회 서울시연합회 회장과 면담에서도 지하철 무임 연령 70세 이상 상향과 70세 이상 어르신 버스비 지원에 대한 긍정적 의견을 나눴다고 밝혔다. 앞서 오 시장은 6·3 지방선거 과정에서 ‘70세 이상 어르신 시내버스 무료’를 공약했다.

서울시는 월 15회 미만 대중교통을 이용하는 어르신을 대상으로 요금을 환급하는 방식을 검토하고 있다. 15회 이상 이용하는 경우 정부의 대중교통비 환급 서비스인 ‘K-패스’ 할인 혜택을 적용받는 점을 고려한 것이다. 서울시의회에서는 고령층 대중교통 요금 지원을 버스로 확장하는 ‘서울시 어르신 교통비 지원 조례’가 상임위를 통과해 오는 24일 본회의 상정을 앞두고 있다.

서울시는 “실제로 고령일수록 병원, 장보기 등 일상생활을 위해 단거리 교통수단인 버스를 선호함에도 불구하고 그간 교통복지는 지하철 위주로 제공돼 실질적인 교통복지 수요와는 괴리된 측면이 있었다”고 말했다.

향후 서울시와 대한노인회 서울시연합회는 어르신, 전문가, 시민 등이 참여하는 공청회를 공동으로 개최할 예정이다. 일정과 장소는 미정이다. 서울시 관계자는 “도시철도가 환승체계로 묶여있는 만큼 지하철 무임 연령 상향에는 코레일 등 관계 기관·지자체와 협의할 것”이라고 말했다.

오 시장은 “향후 추진되는 공청회가 어르신과 미래 세대에 공감을 얻고 지속가능한 교통정책의 방향을 논의하는 출발점이 되길 바란다”고 말했다.