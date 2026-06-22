북한군 포로 한국 송환에 속도 붙나…우크라 외교장관 30일 방한

정부가 오는 30일 방한하는 우크라이나 외교부 장관과 우크라이나 군에 생포된 북한군 포로 2명의 국내 송환 문제를 논의할 계획이다.

외교부는 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박 22척의 통항 재개를 위한 이란 외교부 장관과의 통화 일정도 조율하고 있다.

외교부 고위 당국자는 22일 “북한군 포로 송환 사안은 우크라이나와의 여러 협력 방안 중 하나”라며 “가급적 신속하게 (북한군 포로 2명의) 자유 의사에 따라서 한국행을 추진하려고 하고 있다”고 밝혔다. 외교부가 북한군 포로들의 한국행 송환 방침을 명시적으로 밝힌 것은 이번이 처음이다.

북한군 포로 송환 문제는 오는 30일로 예정된 조현 외교부 장관과 안드리 시바하 우크라이나 외교부 장관 간의 회담에서 논의가 구체화 될 것으로 전망된다. 이 당국자는 “북한 포로 2명에 대해 우크라이나 측과 이미 기본적인 합의는 다 이뤄졌다”며 “우크라이나 외교부 장관이 방한하는 과정에서 약간의 진전이 있을 것”이라고 말했다.

외교부는 미국과 이란의 종전 협상 이후에 한국 기업이 중동 지역의 재건 사업에 참여할 수 있도록 준비해왔다고도 밝혔다.

조 장관은 이날 정부서울청사 외교부 별관에서 열린 기자간담회에서 “미-이란 간 MOU(양해각서) 타결 가능성이 제기되기 이전부터 종전 이후를 선제적으로 대비해 왔다”며 “우리 기업의 대중동 피해 복구 참여와 더불어 중동과의 포괄적이고 종합적인 경제협력 방안 마련을 위해 외교부 내 ‘한-중동 포괄적 경제 협력팀(TF)’을 설치했다”고 설명했다.

다만 외교부는 해당 TF가 이란의 재건기금 참여를 염두에 두고 만든 것은 아니라고 설명했다. 외교부는 해당 TF를 중심으로 걸프협력회의(GCC) 6개국과 협의를 진행하되, 궁극적으로 이란과의 협의도 추진해나갈 방침이라고 밝혔다. 외교부 고위 당국자는 “이란의 재건기금 참여 문제와 관련해 아직 한국 측에 요청이 온 것은 없다”고 말했다.

외교부는 호르무즈 해협에 잔류하고 있는 한국 선박 22척의 통항 재개를 위해 압바스 아락치 이란 외교부 장관과의 통화 시점도 조율하고 있다. 정부는 HMM 나무호의 피격 문제보다 잔류하고 있는 한국 선박들의 통항 재개를 위한 협의에 비중을 두고 이란과의 협상을 이어와야 한다는 입장인 것으로 알려졌다.

외교부는 이란이 장기적으로도 호르무즈 해협에 통행료를 부과하면 안 된다는 입장도 밝혔다. 외교부 고위 당국자는 “원칙적으로 우리는 (호르무즈 해협 이용에) 통행료를 내서는 안 된다는 게 기본 입장”이라며 “국제 해역에 통행료를 받으면 안 된다는 기본 입장으로 (이란과) 계속 협의할 것”이라고 밝혔다.

조 장관은 “우리 선박·선원의 안전을 지속 점검해 나가면서, 우리를 포함한 모든 선박의 자유롭고 안전한 항행이 조속히 이루어질 수 있도록 유관국들과 협력을 지속하겠다”고 밝혔다.