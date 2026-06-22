“5년은 너무 길어, 환승” vs “코스피 9000인데 적금?”…출시 첫날 ‘청년미래적금’ 바라본 청년들의 복잡한 속내

청년층의 자산 형성을 지원하기 위해 마련된 ‘청년미래적금’을 두고 청년들 사이에서 다양한 반응이 나오고 있다. 청년미래적금에 가입하거나 기존 ‘청년도약계좌’에서 갈아타려는 움직임이 많지만, 증시 호황 속에서 적금 대신 주식 투자를 고민하는 이들도 있다.

금융위원회에 따르면 만 19~34세 청년을 대상으로 하는 청년미래적금의 가입 신청이 22일부터 시작됐다. 매월 50만원까지 납입할 수 있는 3년 만기 자유적립식 상품이다. 5%의 기본 금리에 각 은행이 제공하는 추가 우대 조건에 따라 연 7~8%의 금리 혜택을 받을 수 있다.

윤석열 정부 당시 출시된 청년도약계좌 가입자는 청년미래적금 가입 승인 후 특별중도해지를 통해 갈아탈 수 있다. 청년도약계좌는 만기가 5년이고 월 납입 한도가 70만원이라 청년들의 부담이 크다는 비판도 있었다. 반면 청년미래적금은 만기와 월 납입 한도가 보다 낮아졌다.

박신우씨(25)는 “5년 동안 납입할 자신이 없어 청년도약계좌는 신청하지 않았다”며 “청년미래적금은 만기가 3년으로 짧고, 시중 상품보다 높은 이율이 보장되니 꼭 가입할 것”이라 말했다. 박씨는 주변 동료나 친구들 대부분 이번 적금을 신청하는 분위기라고 전했다.

청년도약계좌 가입자 중에는 환승에 따른 이득을 따져보는 이들도 있다. 양동혁씨(25)는 “(청년도약계좌를) 유지했으나, 5년이라는 기간과 월 70만원의 납입 한도가 부담스러웠다”며 “계산해보니 갈아타는 것이 유리해 청년미래적금으로 이동할 예정”이라고 말했다. 신동엽씨(25)는 “만기가 얼마 남지 않아 청년도약계좌 유지가 유리했다”며 “(청년도약계좌의) 5년은 너무 길어 청년미래적금이 더 나은 것 같다”고 말했다.

코스피가 9000을 돌파하는 등 주식시장이 호황을 맞은 상황에서 적금 자체에 대한 회의적인 시각도 있다. 최창명씨(24)는 “요즘 적금을 넣으면 바보 소리를 듣는다”며 “물가상승률을 감안하면 예·적금의 가치가 사라진 것 같다”고 말했다. 이어 “청년미래적금보다 주식 투자용으로 청년형 ISA 계좌를 만들 예정”이라고 말했다. ISA 계좌는 주식, 펀드, 예·적금 등 다양한 금융상품을 통합 관리할 수 있는 계좌다. ISA 계좌는 일반 계좌와 달리 순이익에 대해서만 과세해 세금을 줄일 수 있다. 청년형 ISA 계좌는 청년미래적금과 중복해서 가입할 수 없다.

증시 변동성에 대비해 최소한의 ‘안전 자산’이 필요하다는 목소리도 만만치 않다. 박씨는 “주식 시장의 우상향이 영원할 수 없고 언제 하락할지 모르기 때문에, 위험 분산 차원에서 적금을 병행해야 한다”고 말했다.