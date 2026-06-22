종전 국면에도 공포정치···이란, 반체제 인사 탄압 강화

이란이 미국과의 종전을 앞둔 상황에서 반체제 인사에 대한 교수형 집행을 확대하며 내부 통제를 강화해 온 것으로 나타났다.

올해 들어 이란에서 정치 관련 혐의로 사형이 집행된 사람은 최소 45명에 달한다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 이란 매체와 인권단체 자료를 인용해 보도했다. 이들의 혐의는 선전 활동에서부터 간첩 행위까지 다양하다.

사형 집행은 대부분 최근 3개월 사이 이뤄졌다. 특히 최근 몇 주 새 사형이 집행된 이들 가운데 상당수는 지난 1월 반정부 시위 참가자로 알려졌다.

희생자들은 대개 20~30대 남성이며 쿠르드족 등 소수민족 출신으로 전해졌다.

대규모 체포도 이어지고 있다. 아마드 레자 라단 이란 경찰청장에 따르면 최근 몇 달간 간첩 혐의 등으로 체포된 이란인은 수천명에 이른다. 인권단체들은 특히 간첩죄가 정치 활동을 억압하는 수단으로 광범위하게 이용되고 있다고 지적한다. 이란 당국은 반체제 인사들에게 ‘신에 대한 적대’나 ‘지상의 부패’ 등 모호한 혐의를 적용해 처벌하는 것으로 알려졌다.

이 같은 조치는 정권이 여전히 권력을 확고히 장악하고 있으며 반대 의견은 용납하지 않겠다는 메시지를 국민에게 전달하기 위한 것으로 보인다.

이란은 최근 미국과의 종전 양해각서 체결 이후 내부 권력 장악에 더욱 힘쓰고 있는데, 제재 완화 등 경제적 숨통이 트일 것으로 기대되는 상황에서도 시민 불만이 정권의 부담 요인으로 작용하고 있다고 WSJ은 분석했다.

노르웨이 기반 비정부기구 이란인권의 마흐무드 아미리 모하담 국장은 “현 정권은 시민들로부터 정당성을 인정받지 못하고 있다”고 지적했다. 그는 “경제는 심각한 상태”이며 “(정권이 사용할 수 있는) 통제 수단도 거의 바닥난 상태”라고 말했다. 그러면서 공포 통치가 “권력을 유지하기 위한 사실상 유일한 수단이 됐다”고 설명했다.

향후 사형 집행이 더욱 늘어날 수 있다는 우려도 나온다. 지난 1월 반정부 시위 참가자 수천명이 여전히 수감돼 있는 데다 최근 자의적 체포 사례도 증가하고 있기 때문이다. 인권단체들은 최근 이란 당국의 탄압이 수도 테헤란은 물론 지방 소도시까지 확산하고 있으며, 인종이나 사회적 배경을 가리지 않고 광범위하게 이뤄지고 있다고 지적했다.

이란 당국은 지난 1월 반정부 시위 참가자를 대상으로 가족 재산을 압류하거나 과도한 보석금을 부과해 생계를 압박하고 있는 것으로 알려졌다.