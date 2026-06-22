증시 활황에 자산운용사 1분기 순익 1조4664억···대형사 쏠림에 실적 격차는 커져

국내 자산운용사들이 증시 활황에 힘입어 올해 1분기에만 1조5000억원에 육박하는 순이익을 거뒀다. 그러나 일부 운용사에 자금이 쏠리면서 적자 회사 비율은 늘어났다.

금융감독원이 22일 발표한 자산운용회사 영업실적을 보면, 올해 1분기(1~3월) 자산운용사들의 당기순이익은 1조4664억원으로 지난해 같은 기간(4461억원)보다 228.7%(1조202억원) 증가한 것으로 집계됐다. 2022년 4분기 이후 최대 실적이다. 전 분기(7668억원)와 비교하면 91.2%(6995억원) 늘었다.

수수료 수익이 급증하면서 영업이익이 1조3523억원으로 전 분기(8783억원) 대비 54%, 지난해 동기(4067억원) 대비 232.5% 올랐다.

운용자산은 2355조7000억원으로 지난해 말보다 7.6% 증가했다. 공모펀드는 코스피 지수 상승과 상장지수펀드(ETF) 시장 확대로 지난해 말보다 15.8% 오른 705조5000억원을 기록했다. 사모펀드는 784조9000억원으로 같은 기간 3% 증가했으나 공모펀드에 비하면 성장세가 약했다.

회사 별로는 희비가 엇갈렸다. 전체 자산운용사 511곳 중 319곳(62.4%)이 흑자를 냈지만, 적자를 기록한 회사의 비율도 37.6%로 전 분기(32.3%)보다 상승했다. 이는 대형 운용사로의 쏠림 현상이 강화된 영향으로 풀이된다.

금감원 관계자는 “펀드 시장이 ETF 위주로 재편되면서 일부 대형 운용사로의 쏠림과 ETF 시장 점유율 확대를 위한 과도한 경쟁이 지속되고 있다”며 “최근 주가지수 상승 관련 시장의 과도한 쏠림 여부를 중점 모니터링하겠다”고 말했다.