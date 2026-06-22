안창호 국가인권위원장의 사퇴를 촉구하는 인권위 간부들의 보직 반납 선언이 잇따르고 있다. 권혁장 인권위 기획재정담당관은 22일 내부망에 ‘과장 보직을 반납하며 위원장님의 거취 결단을 요청드립니다’라는 글을 올렸다. 국민권익위원회에 파견된 윤채완 서기관도 ‘과장 보직을 받지 않겠다’는 글을 이날 게시했다. 보직 반납 의사를 밝힌 간부는 이달 들어 4번째다. 지난 15일에는 김재석 군인권보호총괄과장이, 19일에는 박광우 차별시정총괄과장이 보직을 반납했다. 간부들의 보직 이탈로 조직에 동요도 커지고 있다.

현직 간부들이 위원장 사퇴를 요구하는 것은 안 위원장이 자리를 지키고 있는 한 인권위가 정상화되기 어렵다고 판단하기 때문일 것이다. 인권위가 사회적 약자와 소수자를 보호하는 최후의 보루가 되기는커녕, 도리어 ‘인권 퇴행의 전초기지’가 됐다는 탄식이 간부들의 게시글에 배어 있다. 기독교 근본주의 성향이 강한 안 위원장의 반인권적 행태는 일일이 열거하기도 힘들다. 인권위는 최근 열린 서울퀴어문화축제에 지난해에 이어 2년 연속 불참한 데다 지지 성명도 내지 않았다. 지난해 2월10일 내란 우두머리 윤석열의 탄핵심판 방어권 보장 권고안을 의결해 대내외 비판을 자초했다. 그는 평소에도 차별금지법에 대해 “소아성애, 짐승과의 성행위 등이 정당화될 수 있다”는 극단적 인식을 표출해왔다. 처음부터 인권위와 어울리지 않는 인물이었다.

안 위원장 퇴진 요구는 지난해부터 터져 나왔다. 전임 위원장을 비롯한 전임 인권위원과 사무총장들의 ‘사퇴 촉구’ 성명이 이어졌다. 지난해 11월에는 인권연구자 734명이 안 위원장의 즉각 사퇴를 요구했다. 인권위 노조가 실시한 설문조사에서도 직원 77%가 ‘안 위원장이 퇴진해야 한다’고 응답했다. 현직 위원장에 대한 사퇴 요구는 2001년 인권위 출범 이래 처음이다. 안창호 인권위가 인권 수호에 앞장서야 할 국가 독립기구로서의 역할을 망각하고 퇴행을 거듭한 결과, 인권위의 조직 자체가 붕괴될 지경에 처한 것이다.

이제 안 위원장의 퇴진 없이 인권위의 정상화는 기대하기 어려운 상황이다. 안 위원장이 스스로 물러나는 것만이 인권위의 독립성·공정성을 높이는 길이자 공직자로서 마지막 도리일 것이다. 아울러 다시는 이런 위원장이 나오지 않도록 인선 절차를 고치는 제도 개선도 필요하다.