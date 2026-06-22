가방은 단순한 액세서리가 아니다…보테가 베네타, 첫 ‘IL MIO’ 캠페인 공개

보테가 베네타가 새로운 크리에이티브 디렉터 루이스 트로터 체제 아래 첫 번째 포트레이트 시리즈 ‘일 미오(IL MIO)’를 공개했다. 이번 캠페인은 가방을 단순한 패션 아이템이 아닌, 착용자의 삶과 기억을 함께하는 동반자로 바라보는 데 초점을 맞췄다.

‘IL MIO’는 이탈리아어로 ‘내 것(My Own)’을 뜻한다. 보테가 베네타는 이번 시리즈를 통해 소중한 물건과 그것을 선택한 사람 사이에 형성되는 개인적인 관계를 탐구한다. 브랜드 측은 가방이 시간이 흐르며 수집되고, 아껴 쓰이고, 때로는 다음 세대로 전해지는 존재라는 점에 주목했다.

사진은 영국 출신 패션 포토그래퍼 드류 비커스가 촬영했다. 인물과 가방만을 전면에 내세운 절제된 구성을 통해 제품보다 ‘관계’에 시선을 집중시키는 방식이 눈길을 끈다.

이번 캠페인은 지난해 말 보테가 베네타 크리에이티브 디렉터로 선임된 루이스 트로터가 선보이는 첫 번째 대규모 이미지 프로젝트라는 점에서도 의미가 있다.

영국 출신 디자이너인 트로터는 영국 브랜드 조셉(JOSEPH)에서는 모던하고 정교한 테일러링을 선보였으며, 카르뱅과 라코스테를 이끌며 실용성과 절제된 우아함을 결합한 디자인으로 사랑받았다. 업계에서는 그의 보테가 베네타 데뷔 이후 브랜드가 더욱 ‘조용한 럭셔리’와 장인정신에 집중하고 있다는 분석이 나온다.

실제로 ‘IL MIO’ 캠페인에서도 로고 플레이나 과도한 연출 대신 보테가 베네타의 상징인 인트레치아토가죽 위빙 기법을 전면에 내세웠다. 브랜드의 기술력과 제품의 지속성을 강조하려는 의도로 읽힌다.

이번 시리즈는 다섯 가지 인트레치아토 백을 중심으로 구성됐다. 미니 안디아모(Mini Andiamo), 로렌 1980(Lauren 1980), 매디슨(Madison), 베이비 캄파나(Baby Campana), 베이비 바바라(Baby Barbara). 베이비 캄파나와 베이비 바바라는 하반기 출시 예정인 신제품으로, 이번 캠페인을 통해 처음 공개됐다.

구조적인 형태와 부드러운 감촉의 베이비 바바라는 절제된 우아함과 섬세한 부드러움이라는 보테가 베네타 디자인의 본질을 담아냈다는 평을 얻고 있다. 7월 출시를 앞둔 베이비 캄파나는 2004년 봄 처음 소개된 아카이브 백을 2025년 새롭게 재해석해 출시했으며 올해 베이비 사이즈의 토트 형태로 탄생했다. 두 개의 핸들과 유려한 곡선형 실루엣이 특징이며, 유연한 구조와 넉넉한 내부 공간으로 실용성도 갖췄다.

로렌 1980은 배우 로렌 바콜이 실제로 사용했던 보테가 베네타 백에서 영감을 얻은 모델로 알려져 있으며, 매디슨은 브랜드의 첫 뉴욕 매장이 위치했던 매디슨 애비뉴에서 이름을 따왔다.

최근 럭셔리 브랜드들이 제품 자체보다 그것이 담고 있는 이야기와 감정적 가치를 강조하고 있다. ‘IL MIO’ 역시 같은 맥락에 놓여 있다. 보테가 베네타는 가방을 단순히 소비되는 상품이 아닌, 사용자의 일상과 추억이 축적되는 오브제로 묘사한다. 장인의 손에서 탄생한 가죽 제품이 시간이 흐르며 착용자의 일부가 되고, 결국에는 세대를 넘어 전해질 수 있다는 메시지가 담겼다.

이번 캠페인은 루이스 트로터가 보테가 베네타에서 펼칠 새로운 방향성을 압축적으로 보여준다. 화려한 로고 경쟁보다 장인정신, 일시적 유행보다 오래 사용할 수 있는 물건의 가치에 주목하는 것이다. 패션계에서는 이를 두고 “보테가 베네타가 가장 잘하는 이야기를 다시 꺼내 들었다”는 평가가 나온다.