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본문 요약

문재인 정부 '한반도 평화 프로세스'의 주역인 서훈 전 국가정보원장은 22일 통일부가 서울 중구 은행회관에서 개최한 '2026 국제 한반도 포럼'에서 이같이 말했다.

정세현 전 통일부 장관은 최근 한·유럽연합 정상회담 공동성명에 북·러 군사 협력 등을 규탄하는 내용이 포함된 것과 관련해 "마이클 잭슨의 문워크 같다. 발을 앞으로 딛는 것 같은데 그러다가 뒤로 간다"며 "시민사회 지도자들이 대통령의 외교·안보나 청와대 참모들 혼 좀 내야한다"고 말했다.

김연철 전 통일부 장관은 국방부가 최근 북한이 적이라는 입장을 밝힌 데 대해 "외교부나 국방부가 역할이 다를 수는 있지만 이재명 정부의 한반도 평화공존 정책의 원칙을 부처가 공유하는 게 굉장히 중요할 것 같다"고 했다.

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서훈 “남북관계 긴 호흡 갖고 좀 쉬어야”…미 전문가 “북, 미국에 관심 없어”

입력 2026.06.22 18:34

  • 김병관 기자

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서훈 전 국정원장. 권도현 기자

서훈 전 국정원장. 권도현 기자

“고통스럽다. 지금 남북관계는 긴 호흡을 갖고 좀 쉬어가자는 생각으로 접근하는 게 가장 지혜로운 상황이다.”

문재인 정부 ‘한반도 평화 프로세스’의 주역인 서훈 전 국가정보원장은 22일 통일부가 서울 중구 은행회관에서 개최한 ‘2026 국제 한반도 포럼’에서 이같이 말했다. 서 전 원장은 “북한의 태도나 입장을 보면 당분간 우리가 희망하는 상황이 올 것이라고 예상하기는 조금 어려울 것 같다”며 “지금과 같은 성격의 남북관계는 과거에 없었다”고 했다.

그는 “지금의 남북관계는 답답하지만, 준비기이자 변환기일 수 있다”면서 현재로선 남북 간 긴장 관리에 집중해야 한다고 했다. 서 전 원장은 “소극적 평화’나 ‘차가운 평화’ 등으로 표현할 수 있겠지만, 한반도에서 무력 충돌과 전쟁에 버금가는 상황이 있어서는 안 된다는 것을 우선의 가치로, 정책적 목표를 집중해야 한다”고 말했다. 서 전 원장은 “과거는 참고는 될 수 있겠지만 답이 될 수는 없다”며 “새로 길을 내야 하는 게 남북 관계의 바른 진로일 것”이라고 했다. 서 전 원장은 문재인 정부에서 국정원장을 지내며 남북 및 북·미 대화를 성사시키는 데 물밑에서 역할을 했다.

미 국무부 북한 담당관을 지낸 북핵 협상 전문가인 조엘 위트 미국 스팀슨센터 연구원은 이날 포럼에서 “북한과의 관계는 처음부터 다시 시작해야 할 것”이라고 말했다. 위트 연구원은 “오늘날 북한은 (북·미 하노이 정상회담이 있었던) 2019년의 북한과 매우 다르다. 북한은 러시아와 새로운 동맹을 맺었고, 더 커진 핵·미사일 전략을 보유하고 있으며, 스스로를 세계 무대의 주역으로 여기고 있다”고 했다.

문정인 연세대 명예교수가 22일 서울 중구 은행회관에서 ‘한반도 평화공존을 위한 시민사회의 역할과 제언’을 주제로 열린 2026 국제 한반도 포럼에서 특별 좌담을 진행하고 있다. 연합뉴스

문정인 연세대 명예교수가 22일 서울 중구 은행회관에서 ‘한반도 평화공존을 위한 시민사회의 역할과 제언’을 주제로 열린 2026 국제 한반도 포럼에서 특별 좌담을 진행하고 있다. 연합뉴스

위트 연구원은 북·미 대화 가능성과 관련해 “북한은 미국이나 한국과 다시 관계를 맺는 데 거의 관심이 없다”며 “북한은 트럼프 대통령이 먼저 자신들을 핵보유국으로 인정해야 정상회담을 고려할 것”이라고 했다. 그는 이재명 정부의 단계적 북핵 접근법에 대해선 “크게 새롭지 않다”며 “비핵화라는 목표를 포기하지 않는 한 (그러한 구상은) 가장 훌륭한 방식일 수 있지만 오늘날에는 그런 방식이 통하지 않을 것”이라고 말했다.

이재정 전 통일부 장관은 “지난 30년 동안 비핵화라는 말에 의해 거의 한 걸음도 나아갈 수가 없었던 것이 사실”이라며 “비핵화는 북한의 정상 국가로서의 인정과 함께 가고 있는 과제다. 이 문제를 풀지 못하면 다음 단계로 넘어갈 수가 없다”고 했다.

이재명 정부의 대북 메시지가 부처 간 일관성을 보이지 못하고 있다는 지적도 나왔다. 정세현 전 통일부 장관은 최근 한·유럽연합(EU) 정상회담 공동성명에 북·러 군사 협력 등을 규탄하는 내용이 포함된 것과 관련해 “마이클 잭슨의 문워크 같다. 발을 앞으로 딛는 것 같은데 그러다가 뒤로 간다”며 “시민사회 지도자들이 대통령의 외교·안보나 청와대 참모들 혼 좀 내야한다”고 말했다. 김연철 전 통일부 장관은 국방부가 최근 북한이 적이라는 입장을 밝힌 데 대해 “외교부나 국방부가 역할이 다를 수는 있지만 이재명 정부의 한반도 평화공존 정책의 원칙을 부처가 공유하는 게 굉장히 중요할 것 같다”고 했다.

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