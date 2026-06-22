영국 스타머 총리 사임 발표···노동당, 9월 새 대표 선출

키어 스타머 영국 총리가 22일(현지시간) 총리직에서 물러나겠다고 밝혔다.

스타머 총리는 이날 런던 다우닝가 10번지 앞에서 기자회견을 열고 총리직 사임 의사를 밝혔다. 2024년 7월 총선에서 노동당의 압승을 이끌며 정권 교체에 성공해 이튿날 취임한 지 약 2년 만이다.

그는 성명을 통해 “집권 노동당 대표직에서 물러나지만, 당에서 새 대표가 선출될 때까지 임시 총리직을 유지할 것”이라며 “재임 기간 내린 모든 결정은 내가 사랑하는 나라를 최우선으로 생각한 결과였다”고 말했다. 이어 “훌륭한 아내 빅토리아에게 감사를 표한다”며 “나의 자랑이자 기쁨인 사랑스러운 아이들에게 최고의 아빠가 되고 싶다”고 말했다.

노동당은 다음달 9일부터 차기 대표 선출 절차에 돌입하며, 9월1일까지 새 대표를 확정할 예정이다. 새 대표로 선출된 인물은 총선을 거치지 않고 곧바로 총리직을 승계하게 된다.

이날 발표는 스타머 총리가 주말 동안 가족과 함께 시골 별장에 머물며 거취를 숙고한 끝에 나왔다.

영국 총리의 임기는 정해져 있지 않지만, 적어도 5년마다 총선이 치러지게 돼 있어 조기총선이 없다면 2029년 7월까지 재임할 수도 있다.

스타머 총리의 사임으로 영국은 지난 10년 사이 6번째 총리를 맞이하게 된다. 데이비드 캐머런(2010∼2016년 재임) 이후로 테리사 메이(2016∼2019년), 보리스 존슨(2019∼2022년), 리즈 트러스(2022년), 리시 수낵(2022∼2024년) 등 보수당 총리 5명을 거쳐 노동당의 스타머 총리가 2024년 7월 취임했다.

2020년 노동당 대표에 오른 스타머 총리는 2024년 총선에서 압승을 거두며 14년 만의 정권 교체를 이끌었다. 그러나 집권 이후 경제 성장 부진과 잇따른 정책 혼선, 기대에 미치지 못한 개혁 성과로 지지층 이탈이 가속화됐다. 성범죄자 제프리 엡스틴과 연루된 피터 맨덜슨을 주미 대사로 임명한 인사 오판 논란까지 불거지면서 리더십 위기를 맞았다.

스타머 총리가 벼랑 끝에 몰린 결정적 계기는 유력한 차기 총리 주자인 앤디 버넘 전 그레이터 맨체스터 시장의 보궐선거 승리다. 버넘은 지난 18일 잉글랜드 북서부 메이커필드 하원의원 보궐선거에서 극우 성향의 개혁당 후보를 크게 꺾고 의회에 입성했다.

노동당 규정상 당 대표는 현직 하원의원만 맡을 수 있기 때문에 이번 승리로 버넘은 대표 출마 자격을 확보하게 됐다. 그는 당선 직후 “노동당에 말한다. 이번이 변화를 가져올 마지막 기회”라며 사실상 당 대표 경선 출마 의사를 밝혔다. 스타머 총리가 사임을 발표한 직후 버넘은 “정권 이양은 질서 있고 책임감 있게 진행돼야 한다”며 “당 대표직에 도전하겠다”고 밝혔다.

애초 당 대표 경선 출마 의사를 밝혔던 웨스 스트리팅 전 보건장관은 이날 버넘 의원 지지를 선언했다. 이로써 버넘 의원이 경선 없이 선출될 가능성이 커졌다고 AP통신은 전했다.