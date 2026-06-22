다양한 냄새들이 내 코를 찌릅니다. 금방 피고 들어왔는지 온몸에 남아 있는 담배 냄새, 한잔 하셨는지 고기와 술 냄새, 하루 종일 고생하셨는지 진한 땀 냄새, 옷을 제대로 빨지 않았는지 옷에서 나는 쉰 냄새, 데이트가 있는지 너무 많이 뿌린 머리 띵해지는 향수 냄새까지. 한여름 대중교통 속 다닥다닥 붙어서 가는 퇴근길은 어쩔 수 없이 이런 다양한 냄새들과 같이 갈 수밖에 없습니다. 이럴 땐 내 몸에서 은은한 꽃향기가 났으면 좋겠습니다. 좋은 향기로 사람들의 피로했던 하루의 냄새가 날아갔으면 좋겠습니다.

