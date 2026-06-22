지난 6월11일 김용균재단에서 주최한 포럼에서 유가족 연대 운동에 대해 발표를 했다. 이때 토론자로 나온 유가족 어머니는 몇년째 같은 문장과 싸우고 있었다. 2020년 가을, 경북 칠곡의 쿠팡 물류센터에서 새벽 노동을 마치고 돌아온 스물일곱 살 아들 장덕준을 욕실에서 잃은 박미숙씨다. 1년4개월의 야간 노동으로 아들의 몸무게는 75㎏에서 15㎏이나 빠졌다. 그런데 손해배상 재판에서 회사 측은 그 야윈 몸을 두고 “심한 다이어트 끝의 영양실조”라고 했다. 터무니없는 말인 줄 알면서도 어머니는 밤마다 자신에게 되묻게 되었다고 한다. 하루 세 끼가 아니라 여섯 끼를 차렸다면, 아이가 그렇게 떠나지 않았을까.



이 죄책감의 구조를 나는 오래 생각하게 된다. 울리히 벡은 위험사회의 핵심을 ‘조직된 무책임’이라 불렀다. 누구 하나 책임지지 않도록 조직된 무관심이라 옮겨도 좋겠다. 거대한 재난은 수많은 작은 결정과 누락이 겹겹이 쌓여 일어나지만, 정작 그 누구도 책임의 자리에 호명되지 않는 구조를 가리킨다. 책임이 모두에게 조금씩 흩어지는 순간 책임은 사실상 증발한다. 그러나 벡이 끝까지 말하지 않은 것이 있다. 구조에서 사라진 책임은 그냥 없어지지 않는다. 그것은 남겨진 가족의 몸과 마음으로 흘러들어가 ‘죄책감’이라는 이름으로 되살아난다.



며칠 전 통화한 정성재씨의 자책도 다르지 않았다. 2020년 3월 그의 열일곱 살 아들 정유엽은 마스크를 구하러 나갔다가 고열에 시달렸고, 코로나 의심 환자로 분류돼 적극적 치료와 입원이 늦어지면서 코로나 검사만 열네 차례 받다 엿새 만에 숨졌다. 아버지는 음압병실 밖 차 안에서 아들의 사망 소식을 들었다. 아들과 함께 처음 지역 병원 응급실을 찾았던 날을 그는 이렇게 돌이킨다. “그때 내가 낡은 차가 아니라 고급 외제차를 타고 갔다면 결과가 달라졌을까.” 한 죽음 위에 작은 요소들이 끝없이 포개졌는데, 정작 책임의 몫은 부모의 낡은 차 한 대로 옮겨와 있었다.



얼마 전 고 정유엽군에 대한 민사소송의 1심은 유족의 패소였다. 정씨는 묻는다. “왜 죽었는지는 규명을 해줘야 하잖아요. 법원이 그 책임 소재는 가려줘야죠.” 그러나 법정은 아무것도 가려주지 않았다. 유족이 내놓은 폐쇄회로(CC)TV 자료도, 그날의 증언도 받아들여지지 않았다. 재판부는 병원 측이 제출한 기록만을 근거로 판결문을 썼다. 양측이 한자리에 모여 영상을 함께 틀어보고 따지는 변론조차 없었다. 법원의 설명이라 할 만한 것은 오직 판결문 안에만 갇혀 있었고, 사건은 그렇게 닫혔다. 무책임이 조직되어 있을 때 법정은 그 무책임을 가장 점잖게 추인하는 자리가 된다.



그래서 유가족에게 가장 견디기 힘든 말은 “이제 일상으로 돌아가라”는 조언이라고 박미숙씨는 말했다. 아들이 떠난 뒤 온 식구가 한 밥상에 둘러앉은 일상이 사라졌는데, 도대체 어떤 일상으로 돌아가라는 것인가. 지난 5년간 서울을 오가며 교통비만 1억원 넘게 들었고, 집과 차를 팔고 결국 기초생활수급자가 되었다. 2024년 소송 과정 중 회사가 넘겨준 6일치 CCTV 자료를 하루 열 시간씩 1년을 혼자 들여다본 그에게 지금 투쟁은 일상의 바깥이 아니라 일상 그 자체다. 남편 장광씨는 5년간 매일 소주 세 병으로 그 일상을 견뎠다고 했다. 욕실이 둘인 집에서 그중 한 곳에 쓰러진 아들을 뒤늦게 발견한 그는 욕실이 하나뿐이었다면 더 일찍 알아챘을지 모른다고 오래 자신을 탓했다.



같은 자리에 있던 고 김용균의 어머니 김미숙씨의 말이 오래 남는다. 죽은 아들 대신 십자가를 지고 살아도 자신에게는 그조차 마땅하다고 했다. 그러면서도 유가족이 더는 ‘내 탓’이라 말하지 않아도 되는 세상, 산업재해를 떳떳이 ‘기업의 탓’이라 말할 수 있는 세상을 보고 싶다고 했다. 사람들은 산재 제도가 잘 갖춰져 있으리라 믿는다. 그러나 유족이 가진 모든 것을 던져 넣어야 겨우 한 줄의 인정을 받아낼 수 있는 것이 현실이다. 책임을 회피하는 쪽은 대형 로펌을 쓰고, 책임을 묻는 쪽은 생계를 건다.



벡의 진단은 절반만 옳다. 무책임은 분명 조직되어 있지만, 그 무책임이 비워놓은 자리를 채우는 것은 언제나 유가족의 죄책감이다. 더 좋은 차였다면, 여섯 끼를 차렸다면, 욕실이 하나뿐이었다면. 그러니 우리가 할 일은 분명하다. 그 자책을 유가족의 손에서 거두어 본래 책임이 놓여야 할 자리로 되돌려놓는 것. 누구도 책임지지 않은 죽음을 끝내 기록하고 증언하는 일은 법이 멈춰 선 자리에서 다시 시작되는 또 하나의 재판이다.