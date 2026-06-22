바야흐로 도서전의 계절이다. 출판계에서는 도서전을 겨냥한 예쁜 책이 쏟아진다. 책을 쓰고 만들고 판매하는 사람들에게 6월은 한 해 중 가장 중요한 달이 되었다. 성인 독서율은 매년 줄고 있지만, 서울국제도서전의 열풍은 올해도 식지 않았다. 그나마 20대 독서율이 소폭 상승했다고 하니 독서가 ‘힙한 문화’가 됐다는 말은 내심 반갑다. 나 역시 문학에 열광하는 독자로서 책 사는 재미로 서울국제도서전에 가기를 즐긴다. 평소에는 들추지 않았을 분야의 책도 온종일 구경하게 되는 것이 도서전의 매력이다.



떠올려보건대 예전에 도서전에서 받아온 굿즈라곤 더워서 나눠주는 부채 정도였다. 요즘 인기 부스에서는 책과 함께 한정판 굿즈를 구매하려는 사람들이 그 부스를 둘러쌀 정도로 길게 늘어선다. 온라인 서점의 경쟁이 심해지면서 굿즈를 사니 책이 왔다는 우스갯소리를 했는데, 도서전도 서울국제굿즈전이라는 소리가 들린다. 귀여운 굿즈를 마련해 지나는 이들의 관심을 구하는 작은 출판사들의 모습은 늘 눈에 밟힌다. 문학과지성사는 시류와 반대로 올해는 유료 굿즈를 판매하지 않겠다고 선언했다. 결국 이 모두가 자신들의 책을 알리려는 노력임을 알고 있다.



서울국제도서전에 참여하기를 원했지만 그러지 못한 출판사들도 있다. 내부 규정상 알려줄 수 없는 기준에 따라 탈락했기 때문이다. ‘서울제대로도서전’은 서울국제도서전에 선정되지 못한 출판사들이 모여 만든 도서전이다. 이 도서전은 신청한 모든 출판사가 같은 면적의 부스를 사용하고 입장료도 없다. ‘서울자체도서전’ ‘서울한평도서전’ 같은 소규모 도서전도 있고, 이들 모두 서울국제도서전과 같은 기간에 열린다.



물론 어느 행사나 이름이 알려질수록 부작용이 생긴다. 이해관계자도 많아지고 잡음도 늘어난다. 당연한 일이다. 서울○○도서전을 하는 주최 측도, ‘서울국제도서전’의 공공성이 회복되고, 누구도 차별받지 않는, 모두가 함께 즐기는 축제가 된다면 다른 축제들이 그 기간에 맞춰 열릴 필요가 없다는 말을 전했다.



지난해 6월 리스본도서전에 갔었다. 에두아르두 7세 공원의 야외 정원에서 작가와 독자들이 한데 모여 이야기를 나누는 장면이 인상적이었다. 입장료도 없었고 작은 출판사와 큰 출판사 상관없이 서로 크기가 같은 부스를 갖고 있었다. 세계 최대 도서전으로 꼽히는 독일 프랑크푸르트도서전은 서울처럼 입장료를 받는다. 마찬가지로 으리으리한 대형 부스들도 있고, 우리 것보다 작은 부스도 있다. 다른 점이라면 전체적인 규모가 비교하기 어려울 정도로 크고 책과 관련한 다채로운 행사들이 열린다는 거다.



나는 우리의 서울국제도서전이 리스본처럼 바뀌기를 바라지 않는다. 오히려 프랑크푸르트도서전처럼 규모가 더 커지기를 바란다. 도서전이 서울국제도서전 하나뿐일 필요도 없다. 다만 선대의 노력을 후대에 전하기 위해 만들어진 것이 책인 만큼, 책을 위한 행사가 경쟁과 승리, 자본이 아닌 다른 중요한 가치들도 있음을 보이는 품 넓은 자리였으면 좋겠다.



나도 올해 도서전 때 미팅만 서너 건을 잡았다. 오랜만에 다른 작가들과 만나 새로운 일들도 도모하려 한다. 도서전은 독자와 만나는 자리이기에 작가에게도 너무나 소중하다. 부디 서울국제도서전의 건투를 빈다.