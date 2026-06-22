첫 ‘장애인학대 예방의날’ 홍보대사에 배우 이윤지씨

배우 이윤지씨(사진)가 장애인학대 예방 홍보대사로 위촉됐다.



보건복지부는 22일 서울 마포구 중소기업DMC타워에서 열린 ‘제1회 장애인학대 예방의날’ 기념식에서 이씨를 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.



장애인학대 예방의날은 장애인 인권 보호와 권리·존엄에 대한 사회적 공감대를 확산하기 위해 지난해 장애인복지법 개정을 통해 6월22일로 지정됐다.