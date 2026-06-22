위성·6G 통신 등에 전력사용 줄일 반도체 소자 개발

UNIST 김명수 교수팀 발표

울산과학기술원(UNIST)은 전기전자공학과 김명수 교수(사진)팀이 산화 2차원 반도체 소재를 기반으로 한 다기능 멤리스터 반도체 소자를 개발했다고 22일 밝혔다. 멤리스터는 메모리(memory)와 저항(resistor)의 합성어다.



멤리스터 반도체 소자는 통신 고주파 신호의 길을 여닫는 RF 스위치와 연산 소자로 쓸 수 있다. 여기에 칩 면적을 줄일 수 있고, 신호 변환에 드는 전력과 지연도 낮출 수 있다는 게 장점이다. 한 번 상태를 바꿔두면 전원을 끊어도 켜짐·꺼짐 상태가 유지되기 때문에 대기전력 소모가 없다.



연구팀은 2차원 반도체 소재인 이황화몰리브덴(MoS2)을 산화시켜 이 같은 소자를 만들었다.



김명수 교수는 “비휘발성·저전력·고주파 특성을 동시에 확보한 만큼 위성통신, 레이더, 방산용 전파 제어 시스템, 6G RF 프런트엔드의 소형화와 에너지 효율 향상에 기여할 수 있을 것”이라고 설명했다.



연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼스’(Advanced Functional Materials)에 지난 6일 온라인으로 공개됐다. 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단, 정보통신기획평가원의 지원을 받았다.

