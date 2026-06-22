“정답 제시보다 스스로 질문에 초점…화제의 ‘참교육’과 이번 작품 달라”

‘죽은 시인의 사회’로 첫 연극 도전 차인표 “36년 전 키팅 선생님 말 맞아요 저도 갇힌 연기자 틀 벗어날 것”

“36년 전 이 영화를 보고 극장에서 나왔을 때 기분이 아직도 생생합니다. 그때 키팅 선생님이 했던 말이 다 맞더라고요. 무대 위에서 그 대사를 직접 전할 수 있어 행복하고, 세포가 살아나는 느낌입니다.”



배우 차인표가 22일 서울 종로구 예술가의집에서 열린 연극 <죽은 시인의 사회> 제작발표회에서 첫 연극 무대에 도전하는 소감을 밝혔다.



오는 7월 막을 올리는 연극 <죽은 시인의 사회>는 로빈 윌리엄스 주연의 명작으로 꼽히는 동명의 영화를 무대로 옮긴 작품이다. 원작 각본가 톰 슐만의 희곡을 바탕으로 2024년 프랑스 파리에서 무대화됐고 국내에서는 처음으로 라이선스 공연을 선보인다.



1959년 미국 명문 기숙학교 ‘웰튼 아카데미’에 부임한 영어 교사 ‘존 키팅’과 그로 인해 변화하는 학생들의 이야기를 그린다. 권위와 규범에 질문을 던지며 ‘자신만의 삶을 살아가라’는 메시지를 담은 작품으로, “카르페 디엠(현재를 즐겨라)” 같은 명대사로 유명하다.



원작의 깊이를 살리면서 한국 사회가 공감할 수 있는 정서를 담아내는 데 초점을 맞췄다. 조광화 연출은 “학교라는 갇힌 공간을 넘어 스승과 제자, 멘토와 자신의 길을 찾아 방황하는 이들의 보편적인 관계에 주목했다”고 설명했다. 이어 “키팅 역시 완벽한 영웅이 아니다. 새로운 길을 제시하는 모험에는 언제나 위험이 따르고, 스승 또한 제자와 함께 흔들리는 불완전한 인간이라는 점을 입체적으로 보여주고 싶다”고 덧붙였다.



차인표는 키팅 역할로 처음 연극 무대에 도전한다. 1993년 MBC 드라마 <한 지붕 세 가족>으로 데뷔한 그는 “그동안 연기자로서 틀에 갇혀 있었다는 생각이 들었다”며 “이번 작품을 통해 틀에서 벗어나고 싶었다”고 밝혔다.



차인표는 1990년 가족과 함께 동네 영화관에서 <죽은 시인의 사회>를 봤던 기억을 떠올리기도 했다. 그는 “인생이 각자의 드라마를 써 내려가는 과정임을 깨달은 지금, 감사하게도 저에게 제안이 와서 덥석 출연하게 됐다”고 말했다.



또 다른 키팅 역을 맡은 연정훈 역시 처음 연극 무대에 오른다. 그는 “성인이 된 뒤 영화를 보고 작품이 주는 울림에 깊이 공감했다”며 “다음 세대에도 이 메시지를 전하고 싶다”고 밝혔다.



최근 넷플릭스 시리즈 <참교육> 등 교육 문제를 다룬 콘텐츠가 주목받는 가운데 작품이 던지는 질문에도 관심이 쏠렸다. 차인표는 “<참교육>이 교육 시스템의 어두운 그림자를 조명했다면, <죽은 시인의 사회>는 그 안에서 살아가는 개인의 선택과 가치에 관한 이야기”라며 “정답을 제시하기보다 스스로 질문하게 만드는 작품”이라고 말했다.



차인표, 연정훈, 오만석 등 3명의 키팅과 신선한 매력을 겸비한 젊은 배우들의 시너지도 기대감을 높인다. 우등생 소년 ‘닐 페리’ 역에 김락현, 이재환, 그룹 SF9 찬희가, ‘토드 앤더슨’ 역에는 김태균과 문성현이 출연한다. 7월18일부터 9월13일까지 서울 NOL 씨어터 대학로 우리카드홀에서 공연된다.

