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[속보]밴스 “이란, IAEA 사찰단 수용···합의 성공 위한 좋은 토대 마련”

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본문 요약

미국과 이란이 종전 양해각서 체결 이후 처음 가진 고위급 후속 협상에서 핵 사찰 재개에 원칙적으로 합의했다.

J D 밴스 미국 부통령은 22일 스위스에서 열린 미·이란 회담 직후 기자회견을 열고 "이란이 국제원자력기구 사찰단의 입국을 다시 허용하기로 했다"고 밝혔다.

밴스 부통령은 "사찰과 관련한 논의는 이번 주, 빠르면 오늘부터 시작될 수 있다"며 "기술적인 세부 사항에 대한 협의는 앞으로 수일에서 수주 동안 계속될 것"이라고 말했다.

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[속보]밴스 “이란, IAEA 사찰단 수용···합의 성공 위한 좋은 토대 마련”

입력 2026.06.22 20:44

수정 2026.06.22 21:05

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  • 백민정 기자

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22일(현지시간) 미국과 이란의 고위급 회담이 열린 스위에서 J D 밴스 미국 부통령이 에어포스 투에 탑승하기 전 언론 인터뷰를 하고 있다. AP연합뉴스

22일(현지시간) 미국과 이란의 고위급 회담이 열린 스위에서 J D 밴스 미국 부통령이 에어포스 투에 탑승하기 전 언론 인터뷰를 하고 있다. AP연합뉴스

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 처음 가진 고위급 후속 협상에서 핵 사찰 재개에 원칙적으로 합의했다.

J D 밴스 미국 부통령은 22일(현지시간) 스위스 루체른 뷔르겐슈토크 리조트에서 열린 미·이란 회담 직후 기자회견을 열고 “이란이 국제원자력기구(IAEA) 사찰단의 입국을 다시 허용하기로 했다”고 밝혔다.

밴스 부통령은 사찰단 복귀는 이번 주 중으로 예정돼 있고, 빠르면 이날 중에도 복귀할 수 있다고 전했다. 그는 “이는 미국 국민들에게 중요한 사건이자, 이란의 핵무기 프로그램을 영구적으로 비핵화하거나 영구적으로 종식하기 위한 첫걸음”이라고 했다.

이어 이번 회담에 대해 “최종 합의를 위한 좋은 토대를 마련했다”며 “우리는 중동 전역의 휴전을 원한다”고 말했다.

그는 현재 호르무즈 해협이 정상적으로 개방된 상태라고 강조했다. 이란이 협상 직전 ‘재봉쇄’를 선언한 것에 대해선 “불가피하게 발생하는 갈등이 있을 때 해결하고, 개방된 상태로 유지하기 위한 메커니즘을 구축하고자 했다”고 설명했다.

밴스 부통령에 따르면 양국은 호르무즈 해협 내 기뢰 제거 작업과 함께 레바논에서 이어지고 있는 이스라엘과 친이란 무장정파 헤즈볼라 간 휴전 상황을 감독할 공동 메커니즘을 구축하는 데도 합의했다. 레바논 문제와 관련해 그는 “지속적인 대화가 필요한 사안”이라며 “적절한 협력이 이뤄지도록 할 것”이라고 말했다.

이란에 제공될 경제적 지원과 관련해서는 “자금이 테러 자금으로 전용되지 않고 이란 국민을 돕는 데 사용되도록 보장하는 절차를 마련하고자 했다”고 말했다.

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