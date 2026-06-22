오후 5시에 34도…이번엔 ‘찜통더위’와 싸워 이겨라

대표팀 ‘열 스트레스 최악’ 몬테레이 도착…“적응훈련 마쳤다” 자신감

멕시코 몬테레이에 도착한 한국 남자 축구대표팀 표정은 무거웠다. 조별리그 최종전 결과가 32강 진출 여부를 결정하는 만큼 긴장감도 한층 높아졌다. 여기에 선수들은 이제 고지대가 아닌 ‘찜통 더위’라는 새로운 변수와 맞서야 한다.



홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 22일 베이스캠프가 있는 과달라하라에서 훈련을 마친 뒤 전세기로 1시간30분가량 이동해 조별리그 A조 최종전 장소인 몬테레이에 도착했다. 이번 북중미 월드컵 기간 대표팀이 다른 도시로 이동한 것은 처음이다.



한국은 앞서 과달라하라에서 체코와 1차전, 멕시코와 2차전을 치렀다. 체코를 2-1로 꺾었지만 멕시코에 0-1로 패하면서 1승1패(승점 3점)를 기록, 개최국 멕시코(2승)에 이어 조 2위에 올라 있다.



한국은 오는 25일 남아프리카공화국과의 최종전에서 비기기만 해도 32강 진출을 확정한다. 패하면 조별리그 탈락 가능성도 있다.



몬테레이 공항과 숙소 주변에는 현지 교민과 멕시코 팬, 일본인 관광객들까지 몰렸다. 멕시코 경찰 호송 속에 숙소에 도착한 대표팀은 팬 등의 환영을 받았다. 하지만 선수들의 표정은 대체로 굳어 있었다. 손흥민(LAFC)을 비롯한 대부분의 선수는 짧게 인사를 건넨 뒤 곧장 숙소로 향했다.



이날 오후 5시 기준 현지 기온은 34도였다. 해발 약 540ｍ인 몬테레이는 고온다습한 날씨로 유명하다. 과달라하라 평균 경기 시간대 기온은 26.8도인 반면, 몬테레이는 31도를 웃돈다.



이번 월드컵 개최 도시 가운데 미국 댈러스에 이어 두 번째로 더운 곳이다. 에어컨이 설치된 댈러스와 달리 몬테레이 스타디움은 냉방 시설이 없어 선수들의 체감 온도는 더욱 높다. 한국과 남아프리카공화국의 경기가 열리는 25일에는 체감 기온이 최고 38도에 이를 것으로 예보됐다.



이미 이번 대회에서는 몬테레이의 더위가 논란이 된 바 있다. 영국 가디언은 지난 15일 스웨덴-튀니지전이 국제축구선수협회(FIFPro)가 경기 중단을 권고하는 습구흑구온도(WBGT) 28도를 넘는 환경에서 치러졌다고 보도했다. WBGT는 기온과 습도, 복사열 등을 종합해 인체가 받는 열 스트레스를 측정하는 지표다.



한국은 이미 더위에 대비한 훈련을 진행해왔다. 홍 감독은 지난해 12월 월드컵 조 추첨 직후 전문가들과 논의해 고지대와 고온 환경에 모두 대비하는 계획을 세웠다. 미국 유타주 솔트레이크시티에서 진행한 사전 캠프에서는 고지대 적응과 함께 ‘열 적응’ 프로그램도 병행했다. 훈련 뒤 선수들이 뜨거운 물과 차가운 물에 번갈아 몸을 담갔다. 이는 몬테레이의 고온다습한 환경을 대비하기 위한 사전 준비 과정이었다. 대표팀 수석주치의 송준섭 박사는 “운동 후 일정 시간 체온을 높게 유지하면 열 쇼크 단백질이 생성돼 더위 적응에 도움이 된다”고 설명했다.

