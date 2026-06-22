LG 계열사 경영진, 엔비디아 방문 ‘피지컬 AI 동맹’ 협력 구체화 나서

그룹 역량 집적 ‘원 LG 전략’ AI·로보틱스 등 시너지 기대

LG그룹 주요 계열사 경영진이 22일(현지시간) 미국 캘리포니아 엔비디아 본사를 방문해 인공지능(AI)과 로보틱스 분야 협력을 논의한다. 구광모 LG그룹 회장이 지난 8일 방한한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 회동에서 피지컬 AI·AI 인프라·모빌리티 분야 협력을 확대하기로 한 지 2주 만의 후속 협의다.



계열사 역량을 한데 모으는 ‘원 LG(One LG)’ 전략으로 피지컬 AI 생태계 구축에 속도를 내겠다는 LG그룹 차원의 구상이 구체화할지 주목된다.



이날 엔비디아와 협의하기 위해 방미한 LG 측 인사는 현신균 LG CNS 사장을 비롯해 정수헌 LG사이언스파크 대표(부사장), 김병훈 LG전자 최고기술책임자(CTO·부사장), 이현욱 LG전자 HS연구센터장(부사장) 등 주요 경영진과 LG전자·LG CNS·LG AI연구원·LG이노텍 실무진 등 30여명이다.



이번 LG 방미단은 엔비디아 측과 우선 추진 과제를 도출하고, 기술 세션 및 협력 과제별 논의를 통해 사업화 가능성을 모색하는 데 초점을 맞출 계획이다.



AI 데이터센터는 물론 미래 AI 산업의 핵심 영역으로 꼽히는 피지컬 AI와 로보틱스, 모빌리티 등에서 LG 각 계열사가 고유하게 축적해온 역량을 하나로 합쳐 시너지를 낸다는 구상이다.



예컨대 휴머노이드 등 로봇 분야에서 LG전자의 강점인 제조 데이터와 핵심 부품 역량, LG CNS가 구축한 산업현장 AI 전환을 위한 로봇 플랫폼 ‘피지컬웍스’ 등을 엔비디아의 로봇 파운데이션 모델 ‘아이작 그루트’나 ‘코스모스’ 플랫폼 및 디지털 트윈 기술과 접목하는 식이다.



데이터센터의 경우 LG전자의 냉각 솔루션, LG에너지솔루션의 배터리 등 전력 솔루션 역량을 바탕으로 차세대 AI 팩토리 시장에서 선점을 노리고 있다.



‘원 LG’ 전략은 오는 29일 취임 8주년을 맞는 구 회장이 사업 경쟁력 강화를 위해 강조해온 접근법이기도 하다. LG는 황 CEO와 회동한 주요 대기업 중 유일하게 계열사 CEO들까지 함께 참여하는 최고경영진회의(TMM)를 열었다. 지난해 말엔 주요 계열사가 마이크로소프트(MS) 본사를 방문해 AI 데이터센터 테크쇼를 개최했고, 인도네시아에서 1000억원 규모 하이퍼스케일러급 사업을 수주했다.

