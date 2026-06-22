사람 생각 패턴·습관까지 파악…AI 경쟁 ‘장기 기억’으로 확장

정보 제공 넘어 ‘맥락’ 기억 강화…‘같은 방식’ 학습·반복 수행 가능

명시적 요청 없어도 하던 대로 수행, 과거 편향·개인화 환각엔 우려

‘에이전트 인공지능(AI)’의 확산으로 AI 모델 경쟁이 ‘장기기억’ 역량 부분으로 확장되고 있다. 정보를 정확하게 제공하는 것을 넘어 일련의 작업 흐름을 놓치지 않고 계속 수행하는 능력이 강조되는 모습이다.



다만 일각에서는 과거 답변과 행동 패턴에 치우친 결과를 내놓는 ‘개인화 환각’이 심해질 수 있다는 지적도 나온다.



22일 업계에 따르면, 오픈AI·앤트로픽·구글 등 주요 AI 업체들이 최근 잇따라 AI가 사용자 맥락을 기억하는 기능을 강화하고 있다.



오픈AI는 지난 18일 맥OS 사용자를 대상으로 업무용 작업 툴인 코덱스 앱에 ‘레코드&리플레이(Record & Replay)’ 기능을 추가했다. 사용자가 한 번 패턴을 시연한 뒤 비슷한 작업을 반복 수행할 수 있도록 하는 기능이다. 한 번 유튜브 영상 업로드 절차를 알려주고 다음부터는 “같은 방식으로 해줘”라고 지시하면 된다.



앤트로픽도 최근 장기기억 강화 기능인 ‘에이전트 드리밍(Dreaming) 프리뷰’를 선보였다. AI가 정해진 주기에 따라 메모리 저장소를 검토해 자주 쓰인 작업 패턴을 찾아내 적용하거나, 실수 지점을 파악해 향후 작업에 이를 반영할 수 있다.



사용자가 명시적으로 요청하지 않아도 기억을 저장하고 수정하는 기능도 탑재되고 있다.



오픈AI는 지난 4일 과거 대화에서 중요한 정보를 자동으로 종합하고 갱신하는 ‘드리밍 V3’도 공개했다. 사용자의 관심사나 진행 중인 업무 내용 등을 기억해 답변에 활용하고, 시간 경과도 반영한다. 6월에 휴가 계획과 관련된 질문을 했다면, 7월에는 휴가를 다녀온 것을 전제로 답변하는 식이다.



AI 업체들이 장기기억 역량 강화에 나선 것은 AI 활용 흐름이 챗봇에서 업무 도구로 확장되고 있는 영향으로 풀이된다. 자료 검색부터 문서 작성·수정 및 보완 등 일련의 작업을 수행하기 위해서는 AI가 이전 작업과의 연속성을 유지하는 것이 중요해졌다.



AI가 점점 ‘개인화’되는 것도 영향을 미친 것으로 보인다. 구글은 지난달 개인 AI 에이전트 기능인 ‘제미나이 스파크’를 공개하며 “사용자의 디지털 생활을 탐색해 작업을 수행하는 24시간 AI 개인비서”라고 소개했다.



다만 과거 기억을 더 적극적으로 활용할수록 ‘과거 편향’이 나타날 수 있다는 점은 걸림돌이다.



중국인민대·레노버AI 연구소는 올해 초 “사용자의 개인정보를 입력한 AI 모델에서 객관적 사실보다 사용자의 이력에 맞춰 답하는 ‘개인화 환각’이 나타났으며 비교군 대비 사실 정확도도 평균 10.5%포인트 더 낮았다”고 밝혔다. 또한 자신도 모르는 사이에 민감 정보가 AI에 저장될 수 있다는 점도 우려 요소다.



최경진 가천대 법학과 교수는 “에이전트 AI 시대에 개인정보를 누적해 처리하는 방향 자체는 거스를 수 없는 흐름”이라며 “다만 이용자 입장에서 AI가 어떤 정보를 저장했는지 알 수 있고, 원치 않는 정보는 지울 수 있도록 하는 등 저장 데이터에 대한 접근성이 강화돼야 할 것”이라고 말했다.

