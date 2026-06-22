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금감원장 “드러누워 막았어야”…삼전닉스 레버리지 도입 ‘반성’

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본문 요약

이찬진 금융감독원장은 22일 삼성전자·SK하이닉스 일간 수익률의 2배를 추종하는 단일종목 레버리지 상장지수펀드 상품에 대해 "어떻게든 그때 드러누워서 막았어야 했나 개인적으로 반성하고 있다. 후회를 많이 하고 있다"고 말했다.

이 원장은 "도박판에서 '뽀찌' 뜯는 사람이 돈을 많이 버는 모양새가 될까 "라며 "극심한 회전율에 투자자는 실익이 없고 증권사 배를 불리는 결과만 초래한 것 같다"고 말했다.

또한 이 원장은 일론 머스크의 항공우주기업 스페이스X 상장 과정에서 한국 배정 물량이 '0주'가 된 사태와 관련해 "어처구니없는 상황"이라며 관련 경위를 살피고 있다고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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금감원장 “드러누워 막았어야”…삼전닉스 레버리지 도입 ‘반성’

입력 2026.06.22 20:56

수정 2026.06.22 20:58

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  • 배재흥 기자

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“스페이스X 0주, 어처구니없어”

이찬진 금융감독원장이 22일 서울 영등포구 금감원에서 열린 출입기자단 간담회에서 단일종목 레버리지 ETF 등 현안과 관련해 발언을 하고 있다. 연합뉴스

이찬진 금융감독원장이 22일 서울 영등포구 금감원에서 열린 출입기자단 간담회에서 단일종목 레버리지 ETF 등 현안과 관련해 발언을 하고 있다. 연합뉴스

이찬진 금융감독원장은 22일 삼성전자·SK하이닉스 일간 수익률의 2배를 추종하는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상품에 대해 “어떻게든 그때 드러누워서 (도입을) 막았어야 했나 개인적으로 반성하고 있다. 후회를 많이 하고 있다”고 말했다. 증권사 배만 불린 것 같다고도 했다.

이 원장은 이날 서울 여의도 금감원에서 열린 기자간담회에서 “이런 상품이 적절한 것인지 출시할 때부터 의문이었다”며 이같이 말했다. 그는 “기대했던 효과는 별로 많지 않았던 것 같고 부작용이 커져 정부에서 많이 고민하고 있다”고 했다.

단일종목 레버리지 ETF는 지난해 원·달러 고환율에 대응해 서학개미의 해외증시 투자수요를 국내 증시로 유도하기 위해 기획됐고, 지난달 27일 출시했다. 그러나 단기간 급등락을 거듭하며 국내 증시의 변동성을 키운다는 지적을 받았다. 금감원은 지난 18일 이 상품들에 소비자 경보를 발령했다.

이 원장은 “도박판에서 ‘뽀찌’ 뜯는 사람이 돈을 많이 버는 모양새가 될까 (걱정이다)”라며 “극심한 회전율에 투자자는 실익이 없고 증권사 배를 불리는 결과만 초래한 것 같다”고 말했다.

또한 이 원장은 일론 머스크의 항공우주기업 스페이스X 상장 과정에서 한국 배정 물량이 ‘0주’가 된 사태와 관련해 “어처구니없는 상황”이라며 관련 경위를 살피고 있다고 밝혔다.

앞서 스페이스X 기업공개(IPO)에 인수단으로 참여한 미래에셋증권이 배정받을 물량은 231만여주로 예상됐으나, 대표 주관사인 골드만삭스가 최종 배정 과정에서 공모주 물량을 전량 삭감하면서 청약에 참여했던 국내 투자자들은 공모가에는 한 주도 받지 못했다.

이 원장은 “투자자 보호 관점에서 (스페이스X 공모주 청약 대상인) 전문투자자 등록 절차가 적정했는지 중점적으로 검사하고 있다”며 “관련 민원이 많이 들어오고 있는데 이런 일이 재발하지 않도록 검사하고 결과를 공유하겠다”고 말했다.

이 원장은 최근 논란이 된 삼성전자 같은 기업의 ‘사내 주택대출’에 대해선 “공익을 위해 일정 부분 규제가 필요하다”며 “다만 금융위는 조심스러운 입장”이라고 밝혔다. 그는 “기업복지의 영역을 금융 총부채원리금상환비율(DSR) 시스템에 연계할 수 있을지 고민이 있었다”며 “기업이 전용면적과 규제지역을 자율적으로 관리하는 부분은 다행”이라고 했다.

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