‘전기차 생태계 적응’ 꿀팁 3가지

거주지 내 완충 시설 확인 공공 충전 멤버십 카드 발급 하이패스 친환경 할인 등록

전기차를 처음 구매하려는 사람이라면 차를 받기 전 반드시 확인해야 할 사항들이 있다. 주유소만 찾던 내연기관차 시절의 습관을 버리고, 새로운 전기차 생태계에 적응하기 위한 필수 지식들이다.



가장 먼저 확인해야 할 것은 이른바 ‘집밥’이라 불리는 거주지 내 완속 충전 시설이다. 친환경자동차법 개정으로 100가구 이상 공동주택에는 충전기 설치가 의무화돼 접근성이 좋아졌다. 실제 설문조사 통계상 전기차 운전자의 73%는 급속 충전을 월 3회 미만 쓰고 대부분 집이나 회사에서 완속으로 해결한다고 한다. 아파트 주차장에 고정식 충전기가 부족하다면 기둥에 설치된 ‘과금형 콘센트’도 있다. 이동형 충전 케이블만 별도로 사서 연결하면 거액을 들여 충전기를 새로 갖추지 않아도 전기차에 집밥을 먹일 수 있다. 다만 충전이 끝난 후에도 장시간 차를 세워두는 건 불법이다. 급속은 1시간, 완속은 14시간 이상 주차하면 10만원의 과태료가 부과되기 때문에 이용 시간을 엄격히 지켜야 한다. 아파트마다 입주자대표회의가 더 엄격한 자체 기준을 적용하는 경우도 있어 미리 단지 규정을 확인해두는 것이 안전하다.



기후에너지환경부 공공 충전 멤버십 카드를 사전에 발급해두는 것도 필수다. 충전기 제조사마다 요금 체계와 카드가 달라 발생하는 불편을 줄이기 위해 기후부는 민간 사업자들과 공동 이용(로밍) 제도를 운영 중이다. 이 카드가 있으면 요금이 다소 비싼 개별 충전소에서도 표준화된 로밍 요금으로 결제할 수 있어 필수적이다. 많은 초보 차주가 차량 번호판이 나온 뒤에야 카드를 신청하지만, 차량 출고 전이라도 차대번호나 임시 번호를 이용해 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)에서 신청할 수 있다. 발급에 최소 일주일 이상 걸리기 때문에 미리 준비하는 것이 좋다. 카드를 받으면 시중 카드사에서 제공하는 전기차 전용 신용카드와 결제를 연동해 매달 청구할인 혜택까지 챙길 수 있다.



이와 함께 전국의 충전소 위치와 실시간 고장 여부를 보여주는 ‘EV 인프라’나 ‘모두의 충전’ 같은 안내 앱을 전화기에 최소 2개 정도 깔아두면 초행길 낭패를 막을 수 있다.



차량 출고 당일 반드시 처리해야 할 일은 고속도로 하이패스 친환경차 할인 등록이다. 전기차는 고속도로 통행료의 30%를 감면받을 수 있는 파격적인 혜택이 있다. 단, 단말기를 달았다고 해서 자동으로 적용되진 않는다. 전용 홈페이지에 접속해 차량 정보를 등록하고 인증을 마쳐야 한다. 전기 화물차를 출고해 심야 시간대 추가 할인까지 중복으로 받고자 하는 운전자라면, 온라인 등록만으로는 불가능하므로 반드시 가까운 한국도로공사 영업소를 직접 방문해 오프라인으로 추가 등록 절차를 밟아야 한다. 차량 제어와 원격 충전 예약, 배터리 상태 실시간 모니터링이 가능한 ‘제조사 전용 앱’까지 연동하면 초보 전기차주로서의 모든 주행 준비는 끝난다.