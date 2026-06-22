창간 80주년 경향신문

한라산 관음사 탐방로 삼각봉~백록담 구간 8·9월 입산 전면 통제

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

한라산 관음사 탐방로 삼각봉~백록담 구간 8·9월 입산 전면 통제

입력 2026.06.22 21:13

수정 2026.06.22 21:15

펼치기/접기
구글 검색 선호 매체로 추가

한라산 관음사 탐방로의 정상 부근 구간이 8월1일부터 9월30일까지 두 달간 전면 통제된다.

제주도 세계유산본부 한라산국립공원관리소는 낙석 방지 시설 보수 공사와 노후 시설 정비를 위해 이 기간 관음사 탐방로 중 삼각봉에서 정상인 백록담까지의 구간 입산을 통제한다고 22일 밝혔다.

이번 출입 통제 조치는 관음사 탐방로 내 훼손된 시설을 보수하고, 덱 시설을 전면 교체하는 공사를 진행하기 위해서다. 도 관계자는 “해당 구간은 별도 우회 탐방로를 설치하기 어려운 곳”이라며 “공사 기간 중 탐방객 안전사고 예방을 위해 출입을 통제하기로 했다”고 설명했다.

현재 한라산 5개 탐방로 중 성판악과 관음사 코스를 통해서만 정상인 백록담까지 등반할 수 있다. 해당 2개 탐방로로 정상까지 가기 위해서는 사전에 한라산탐방예약시스템에서 예약하고, 부여받은 QR코드를 제시해야 한다. 이번 공사로 해당 기간 성판악 코스로만 한라산 정상 등반이 가능하게 됐다.

공원관리소는 지난해 수립한 ‘한라산국립공원 탐방로 정비계획’(5개년)을 바탕으로 관음사 탐방로를 비롯해 어리목, 성판악, 영실, 돈내코 탐방로 등 5개 지구 전반에서 탐방로 정비사업을 추진하고 있다. 재해 예방을 위한 주요 시설물 정기 안전점검도 병행 중이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글