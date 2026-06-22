불광천 물고기 떼죽음…“하수로 공사장 오수 유입 탓”

당초 “초기 우수로 용존산소 급감” 강우로 ‘물막이판 파손’ 원인 확인

지난 21일 서울 불광천에서 잉어 등 물고기가 떼죽음을 당한 채로 발견됐다. 은평구청은 당초 강우로 인한 초기우수 유입을 원인으로 추정했으나, 이후 응암역 인근 대형 하수로(차집관로) 공사 현장 물막이판이 넘어지면서 오수가 불광천으로 흘러든 사실을 확인했다고 밝혔다.



22일 취재를 종합하면 전날 불광천 중하류에서는 잉어, 메기, 피라미 성체와 치어 수백 마리가 바위나 물가 풀숲에 걸려 있는 모습이 포착됐다. 와산교 아래에는 붕어와 피라미가 물 위에 떠 있었고, 상류에 있는 돌다리 인근에는 커다란 잉어 다섯 마리가 죽은 채로 바위에 걸려 있었다. 지나가던 시민들은 “어떡하냐” “누가 폐수를 흘린 것 아니냐”고 웅성거렸다.



여울을 제외한 중하류에서는 물이 회색으로 탁했으며 물가에서는 뭔가 썩은 듯한 악취가 났다. 주민들에 따르면 불광천이 탁해지고 폐사한 물고기가 떠오른 것은 지난 19일부터다. 김미경 서울하천네트워크 활동가는 “죽은 쥐도 발견됐고, 오리들은 물에 들어가지 않은 채 다 언덕바지로 올라와 있다”고 설명했다.



은평구는 “서울시 난지물재생센터가 보수 중인 불광천 차집관로 공사 현장에서 호우로 물막이판이 넘어지면서 오수가 흘러들어간 것으로 확인됐다”며 “이날 오전 긴급 조치를 마쳐 현재는 오수가 추가로 유입되지 않고 있다”고 밝혔다. 차집관로는 생활하수나 오수를 모아 하수처리장으로 흘려보내는 대형 하수관이다.



전날 은평구는 “지난 20일 구청 기후환경과 등이 현장조사를 벌인 결과, 용존산소 농도가 평소보다 매우 낮게 측정됐다”며 “비가 강하게 내리면서 초기우수가 유입되고 바닥에 깔려 있던 슬러지(침전물)가 뒤집히며 가스가 많이 올라와 용존산소 부족으로 물고기들이 폐사한 것으로 추정된다”고 전했다.



최영 서울환경연합 생태도시팀장은 “서울의 하천이 도시화한 이후 불광천뿐 아니라 홍제천, 안양천 등에서도 이런 문제가 반복되고 있어 근본적인 대책 마련이 필요하다”고 말했다.

