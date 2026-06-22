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시민 10명 중 8명 “플라스틱 문제 심각, 줄일 의향은 있는데…”

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본문 요약

국민 10명 중 8명 이상은 플라스틱 오염 문제를 심각하게 인식하고 있고, 사용을 줄일 의향이 있는 것으로 나타났다.

지난달 성인 남녀 1000명을 대상으로 진행한 조사에서 응답자의 83.6%는 플라스틱 오염 문제를 심각하게 인식하고 있다고 답했다.

일상생활에서 플라스틱 사용을 줄일 의향이 있다는 응답도 81.3%에 달했다.

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시민 10명 중 8명 “플라스틱 문제 심각, 줄일 의향은 있는데…”

입력 2026.06.22 21:20

수정 2026.06.22 21:22

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  • 반기웅 기자

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플뿌리연대, 1000명 인식 조사

49%가 “안 쓰려 해도 대안 없다”

‘재사용 인프라’ 구조적 개선 시급

국민 10명 중 8명 이상은 플라스틱 오염 문제를 심각하게 인식하고 있고, 사용을 줄일 의향이 있는 것으로 나타났다. 국민 다수는 플라스틱을 덜 쓰고 싶어도 시중 제품 대부분이 일회용 포장재로 출시돼 어쩔 수 없이 사용한다고 답했다.

국내외 17개 시민단체로 구성된 ‘플라스틱 문제를 뿌리 뽑는 연대’(플뿌리연대)는 22일 ‘2026 플라스틱 인식 조사’에서 이렇게 나타났다고 밝혔다. 지난달 성인 남녀 1000명을 대상으로 진행한 조사에서 응답자의 83.6%는 플라스틱 오염 문제를 심각하게 인식하고 있다고 답했다. 일상생활에서 플라스틱 사용을 줄일 의향이 있다는 응답도 81.3%에 달했다.

반면 플라스틱 오염 문제 해결을 위해 개인적인 실천을 하고 있다는 응답은 49.1%에 그쳤다. 높은 문제의식을 실제 행동이 따라가지 못하고 있는 것이다. 실천이 저조한 이유로는 ‘제품이 일회용 포장재로만 판매돼서’(68.7%)라는 응답이 가장 많았다. 사용·폐기 과정의 가장 큰 문제점을 묻는 말에는 ‘안 쓰려 해도 적절한 대안이 없다’(49.0%)고 답했다. 플라스틱 중심의 제품 설계와 유통 구조가 개인의 감축 실천을 가로막고 있는 것으로 풀이된다.

플뿌리연대는 “플라스틱 사용은 개인의 의지 부족 때문이 아니라 일회용 포장 중심의 생산·유통 구조, 재사용 인프라 부족 등 구조적 문제 때문”이라고 설명했다.

응답자들은 플라스틱 감축이 가장 시급한 산업 분야로 포장재(80.2%)와 소비재(63.2%)를 지목했다. 플라스틱 사용이 가장 필요한 산업은 의료(63.6%)라고 답했다. 플라스틱 문제 해결의 주요 책임 주체로는 정부(64.4%)와 기업(58.8%)을 꼽았다. 79.1%는 재사용 시스템이 마련되면 일회용품 사용을 줄이겠다고 답했다.

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